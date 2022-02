A villa Leopardi arrivano ping pong e biliardino gratuiti

Tavolo da ping pong e biliardini a disposizione, gratuitamente, della cittadinanza. Anche nei mesi invernali. Grazie ad un protocollo d'intesa siglato dal Municipio II e dall'associazione Amici di Villa Leopardi, chi vorrà potrà usufruire dell'area adiacente al villino dalle 9 alle 13 il sabato mattina.

L'orario si estenderà, anche come disponibilità di giorni, con il migliorare della stagione. Ma per adesso la novità viene accolta con soddisfazione da chi ha seguito il progetto in prima persona, ovvero Arianna Camellini, consigliera Pd a via Dire Daua, ex assessora alla Cultura durante il primo mandato Del Bello: "Grazie a questa intesa - spiega a RomaToday - siamo riusciti a mettere in sicurezza e riqualificare l'area, mentre l'associazione si è fatta carico di mettere a disposizione e gestire il ricovero dei tavoli da ping pong e per il calciobalilla, creando un luogo di ritrovo sicuro soprattutto per i giovani del territorio".

I lavori compiuti da parte del Municipio hanno permesso di sistemare la pavimentazione dell'area e di ripristinare il cancello e il muretto. "L'area messa così com'era - conclude Camellini - era pericolosa e inutilizzabile".