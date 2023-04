A viale Somalia gli alberi coprono semafori e cartelli

"La situazione del fogliame lungo viale Somalia diventa sempre più pericolosa per i pedoni". La segnalazione arriva da una lettrice residente nel quartiere a due passi da Villa Ada, nel II municipio. Alberi non potati, rami che crescono sempre più ad altezza uomo e coprono semafori e segnali stradali. Per questo la cittadina chiede a gran voce che si intervenga con le potature: ma dovrà aspettare. In base al regolamento del verde approvato nel 2021, la stagione è finita proprio oggi, 31 marzo. Se ne riparla dal 31 ottobre.

A viale Somalia potature dal prossimo ottobre

Nel II municipio, come fa sapere a RomaToday l'assessore al verde Rino Fabiano, sono stati potati 6.500 alberi in un periodo che va da marzo 2022 ad oggi. Viale Somalia, incluso largo Forano, non è stata inclusa: "Sarà tra le prime alla riapertura della stagione, così come prescritto dal nuovo regolamento - afferma l'assessore -. In questo primo periodo abbiamo deciso, condividendo la linea dell'ufficio giardini, di dare precedenza ad esemplari ad alto fusto, in molti casi mai potati da vent'anni".

Obiettivo 35.000 alberi entro 5 anni

E così in un anno e mezzo circa, gli operai del dipartimento tutela ambientale hanno messo in sicurezza le alberature di viale Parioli, Corso Trieste, viale Liegi, viale del Policlinico, via Sirte, viale delle Province, viale XXI Aprile, viale delle Belle Arti, viale Etiopia, viale Tiziano, via Lanciani. L'ultima fatta è via Pietro Mascagni (in zona Somalia) mentre sta per iniziare piazzale del Verano, potatura in deroga ai tempi previsti: "L'obiettivo, entro mandato - aggiunge Fabiano - è potare 35.000 alberature, tutte quelle che insistono nel nostro territorio. Ci tengo a sottolineare che grazie a questi interventi, con la pioggia e il vento non è caduto nemmeno un albero o un ramo".