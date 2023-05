Nuovo capolinea temporaneo per le linee bus 89 e 544

Da martedì 16 maggio 2023 per dei lavori in Piazza Annibaliano, nel tratto compreso tra Corso Trieste e via Bressanone, le linee bus 89 e 544 subiranno una deviazione e avranno un nuovo capolinea temporaneo.

La linea 89 proveniente da Clodio da Corso Trieste percorrerà viale Eritrea, via Tripoli, via dei Giuba, via Asmara e via Makallè con questa fermata che sarà il nuovo capolinea provvisorio. Anche per la linea 544 proveniente da Parco di Centocelle avrà in via Makellè il suo nuvo capolinea temporaneo.

Partendo da via Makallè entrambe le linee percorrono via Tripoli, via del Giuba, via Asmara, piazza Annibaliano, corso Trieste e piazza Istria.