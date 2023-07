Via l'occupante abusiva dalla casa dell'ex custode. Nasceranno 3 aule per le scuole medie

Ci sono voluti dieci anni per buttarla fuori, anche se prima di lei a vivere senza titolo in un alloggio di proprietà del Comune, all'interno di un'istituto comprensivo, erano stati i genitori e il nonno, ex custode della scuola Montessori. Ma da fine giugno quell'appartamento è vuoto e un giorno, auspicabilmente entro un anno, verrà trasformato in 3 aule.

Liberato l'alloggio ex custode di una scuola media

Mentre il Comune si appresta ad approvare una delibera storica, che finalmente definisce i criteri da applicare a chi vive ancora dentro gli alloggi una volta assegnati ai custodi delle scuole comunali, in vari quartieri gli uffici municipali intraprendono iter amministrativi singoli che, a volte, raggiungono dei risultati. A Centocelle lo scorso marzo il municipio ne ha presi in possesso 12. In IV municipio l'alloggio è all'interno della sede istituzionale: occupato per 20 anni, è stato ripreso e ospiterà nuovi uffici. In II municipio, all'Africano, adesso anche l'IC Montessori-Clotilde Pini di via Santa Maria Goretti ha nuovamente a disposizione l'alloggio dell'ex custode dopo circa 15 anni di attesa.

Da dieci anni occupato dalla nipote dell'ex portiere

"I miei figli andavano lì - racconta a RomaToday l'assessora alla scuola del II, Paola Rossi - e da presidente del consiglio di circolo, nel 2013, chiesi all'allora assessore alla scuola Emanuele Gisci di liberare quello spazio. Sono passati 10 anni e caso vuole che ora io abbia la delega alla scuola e lui quella al patrimonio e insieme abbiamo ottenuto un risultato attesissimo, che va tutto a beneficio delle bambine e dei bambini. Lì ci verranno fatte tre classi, che copriranno l'intero ciclo delle scuole medie". "Ho grande rispetto per i fragili che occupano questi appartamenti - continua l'assessora - ma in questo caso parliamo di una donna ancora giovane e in salute. Da dieci anni viveva nella casa che era del nonno. Ringrazio gli uffici che hanno iniziato l'iter di sgombero e dopo la terza scadenza, senza l'uso delle forze dell'ordine, la signora se n'è andata". L'inizio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento, per fare i quali il municipio potrà attingere da un fondo complessivo di 1 milione di euro, non è ancora chiaro: "Bisogna fare la gara e assegnarla - risponde Rossi - speriamo il prima possibile".

La preside: "Gioia infinita, speriamo di avere 3 aule tra un anno"

La dirigente scolastica, Maria Beatrice Furlani, è entusiasta: "Una gioia infinita - risponde - grazie al municipio e agli assessori che con determinazione hanno seguito la pratica. Avendo iniziato il ciclo delle medie quest'anno, abbiamo sempre più necessità di spazi, quindi quell'alloggio per noi è fondamentale. Da tre generazioni vivevano lì senza affitto, non so nemmeno se corrispondessero un'indennità di occupazione e si allacciavano alle utenze della scuola, quindi ha pagato il Comune per tutto il tempo. Se tutto andrà bene, per l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 avremo le tre aule pronte".