Rinnovato il punto unico di accesso di via Tripolitana

Il punto unico di accesso (PUA) di via Tripolitana, municipio II, cambia aspetto e mette a disposizione dei cittadini un servizio ancora più efficace e semplice.

Il PUA è il servizio che col lavoro congiunto di Distretto 2 dell'ASL Roma 1 e il secondo municipio permette in maniera semplificata il primo accesso ai cittadini, con particolare attenzione alle persone con vulnerabilità, ai sevizi socio sanitari.

Nelle ultime settimane lo sportello di via Tripolitana si è rinnovato dotandosi di una veste grafica per la facciata della sede ancora più visibile e accattivante. Gli inteventi rientrano nel progetto di potenziamento dell'accesso ai servizi ideato con la Commissione Politiche Sociali. Oltre all'aspetto estetico si rinnovano i servizi offerti grazie al nuovo appalto per l'integrazione del servizio municipale, fornendo maggiore stabilità tramite la realizzazione del primo accordo quadro, che garantirà la continuità dello stesso fino al 2027.

"L'accesso ai servizi rappresenta una delle problematiche che maggiormente impattano sull'efficacia dei servizi stessi. Per questo il PUA rappresenta uno degli ambiti che abbiamo deciso di mettere al centro e su cui stiamo investendo con maggior decisione, anche con altri interventi di potenziamento che presenteremo a breve" - dichiara Gianluca Bogino assessore alle Politiche Sociali del municipio II, che aggiunge - "Un grande ringraziamento per questo risultato va alle assistenti sociali del servizio, che lo gestiscono con grande professionalità e umanità, alla cooperativa che gestisce l'appalto, al personale amministrativo che ha gestito tutta la procedura".