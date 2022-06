Largo Somalia, prosegue spedito il mega-cantiere: lavori anche sabato e domenica

Il mega-cantiere a largo e viale Somalia prosegue a ritmi serrati, a quanto pare nel rispetto del cronoprogramma comunicato a fine gennaio. A luglio l'inagibilità dell'area compirà un anno e la speranza dei residenti e che il traffico, almeno in parte, torni presto a fluire normalmente.

Esattamente un mese fa la ditta, a largo Somalia - dove si è aperta la prima voragine a luglio 2021 - stava completando la realizzazione dei 56 pali per mettere in sicurezza le due camere che conterranno il nuovo tratto di condotta fognaria, vera causa del cedimento stradale. Come ormai di consueto fa sapere l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi, questa fase si è appena conclusa. I due manufatti si riallacceranno alle condotte laterali di via di Villa Chigi e via Mancinelli.

"E' iniziato lo scavo perimetrale per il cordolo che verrà ancorato ai ferri in attesa dei pali - spiega Rossi - e si potrà fare da subito perché si lavora in sicurezza. Dal 26 giugno dovrebbe iniziare lo scavo più profondo e non dovendo dipendere da impianti per il calcestruzzo o subappaltatori, la ditta lavorerà anche nei fine settimana".

Per quanto riguarda viale Somalia, dove si era registrato un secondo cedimento a circa 60 metri dall'originario, è stato completato lo scavo "e posto in sede i manufatti ovoidali - continua l'assessora - che hanno ricomposto il tratto fognario collassato. E' iniziata la fase di copertura, che avverrà per step per la compattatura di ogni strato".

In base a quanto previsto quattro mesi e mezzo fa, il tratto tra via di Villa Chigi e via di Fara Sabina dovrebbe riaprire al traffico veicolare entro il mese di luglio.