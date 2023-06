La strada va rifatta e gli ambulanti si spostano. Come cambia la viabilità nel cuore dell'Africano

Troppe buche, l'asfalto è ammalorato e allora si parte con i lavori, dopo anni di attesa. In quella strada, però, ci sono i venditori ambulanti e allora bisogna cambiare tutto, spostarli e fare qualche modifica alla viabilità che potrebbe durare tutta l'estate. I lavori interessano principalmente via Derna, nel quartiere Africano, ma coinvolgeranno indirettamente anche via Gadames e piazza Gimma.

Iniziano i lavori di rifacimento a via Derna

Ad annunciare la novità è l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Valentina Caracciolo. Via Derna costeggia il mercato Savoia e da tempo non è in condizioni ottimali. In settimana inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale e riqualificazione dei marciapiedi, ma per farlo gli ambulanti che di solito stazionano lì ogni giorno, dovranno spostarsi.

Gli ambulanti spostati a piazza Gimma

Il municipio ha deciso di mettere gli stalli proprio su piazza Gimma, levando le panchine colorate usate dai residenti della zona che finiranno all'interno del mercato coperto. "Per il tempo dei lavori gli ambulanti che solitamente lavorano su via Derna - conferma l'assessora Caracciolo - si collocheranno su piazza Gimma: è questo il motivo per cui non troveremo come al solito le panchine, spostate all'interno del mercato".

Possibili disagi fino al 3 agosto

Un cambiamento temporaneo che potrebbe durare quasi tutta l'estate. La determina dirigenziale del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, infatti, stabilisce una nuova disciplina di traffico per quell'area che ha una data di scadenza fissata al 3 agosto. Per permette alla ditta incaricata di ripristinare caditoie e griglie, installare i parapedonali a tutela dell'area pedonale, rifare il manto stradale e i marciapiedi, i caschi bianchi hanno istituito una disciplina differente e momentanea.

Come cambia la viabilità nella zona

A via Derna divieto di sosta h24 su tutta la sede stradale, transito vietato ai pedi sul marciapiede destro dell'attuale senso unico di marcia. A via Gadames, nei giorni feriali, tra le 7 e le 15 divieto di sosta su ambo i lati della strada nel tratto tra via Derna e piazza Gimma. Gli operatori di commercio su area pubblica sono autorizzati alla vendita in piazza Gimma, dove nei giorni feriali dalle 7 alle 15 ci sarà il divieto di sosta sul lato sinistra del senso unico, a partire da via Gadames e fino al civico 5. Inoltre, ci sarà il divieto di sosta sul lato destra nel tratto tra i civici 13 e 10.

L'assessora: "Accontentare tutti non è semplice"

"Con le rappresentanze degli operatori credo si sia stabilito un rapporto di collaborazione - aggiunge Caracciolo -. Chiaramente contemperare le esigenze loro e quelle dell'amministrazione e dei cittadini non è una passeggiata, ma molto dipende anche dalla volontà di farlo al meglio e dall'approccio senza pregiudizi reciproci che si intende adottare. C'è sempre spazio, se si vuole, per lavorare al meglio per il bene della collettività".