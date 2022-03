Parking Annibaliano, Patanè: "I lavori procedono spediti"

Giovedì 24 marzo l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale ha svolto un sopralluogo al cantiere di piazza Annibaliano, nel II Municipio, dove da luglio 2021 è in corso la realizzazione di 270 posti auto per quello che è tra i più attesi parcheggi di scambio a Roma, visti gli oltre dieci anni di ritardo rispetto al progetto iniziale.

Come racconta l'assessore su Facebook "i lavori proseguono spediti - fa sapere - e l'impegni di Roma Servizi per la Mobilità e delle imprese è imponente. La realizzazione è a buon punto sia per le opere civili sia per l'installazione dell'impiantistica".

Nonostante l'inaugurazione della stazione nel 2012, ci sono voluti nove anni per far partire il cantiere (fine luglio 2021), a causa di una burocrazia interminabile, fondi da recuperare, bandi di gara andati deserti. Una gara da sei milioni di euro che contribuirà a dare respiro alla zona, storicamente congestionata e nota per la carenza di posti auto.

IL VIDEO DEL 2018 - Parcheggi mai ultimati, degrado e sporcizia. Benvenuti a piazza Annibaliano