Così verrà trasformato il parcheggio da 300 posti nel quartiere Africano

Dopo sedici anni di servizio, il parcheggio tra via Homs, via Tripoli e via Cirenaica era stato chiuso. A giugno 2022 la polizia locale di Roma Capitale aveva apposto i sigilli dopo che il municipio II aveva rigettato la domanda di Scia presentata dalla proprietà per l'ampliamento degli stalli. Una storia lunga, costellata di esposti e ricorsi, pareri negativi e interventi della politica e della cittadinanza, divisa tra pro e contro. Da quasi cinque mesi è vuoto, ma presto potrebbe tornare ad accogliere le auto.

Il parcheggio da 300 posti riaprirà al pubblico

La novità era nell'aria ed è stata confermata a RomaToday dalla presidente del II, Francesca Del Bello: "In questi mesi sono stati fatti diversi passaggi - ha detto - innanzitutto con la proprietà dell'area. L'obiettivo da parte loro è quello di valorizzare il terreno con un investimento economico che li faccia monetizzare". L'idea è quella di una residenza sanitaria per anziani fragili. Ma non solo.

Ecco come diventerà l'area, nel rispetto del piano regolatore

Secondo quanto emerso dagli incontri tra municipio e proprietà "c'è la possibilità anche di realizzare un'attività ludico sportiva" aggiunge Del Bello. La richiesta infatti arriva proprio dall'amministrazione locale, che già a luglio aveva paventato l'intenzione di realizzare servizi che si aprissero alla comunità di quartiere e ai giovani. "Ovviamente una parte resterà a parcheggio - sottolinea la minisindaco - perché l'Africano ne ha estrema necessità. E ci sarà anche una parte a verde attrezzato". Come da piano regolatore, quel piano sbandierato da centinaia di residenti e da associazioni del territorio - più di tutti Amuse - che rivendicavano la promessa del Comune di realizzare un giardino pubblico, mai mantenuta in tanti anni. "Su questo abbiamo trovato disponibilità - conclude Del Bello - , ma ci vorrà del tempo. Va fatto un programma di riqualificazione complessivo e ci sono percorsi lunghi. Nel frattempo abbiamo chiesto di riaprire il parcheggio, loro sono disponibili e verrà fatto con le giuste autorizzazioni".