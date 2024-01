Il parcheggio di via Homs riapre a maggio. La proprietà aspetta l'ok per iniziare i lavori

Cominciano a delinearsi le tempistiche per la riapertura del parcheggio di via Homs, 300 posti rimasti vuoti da giugno 2022 per motivi amministrativi che hanno coinvolto la precedente proprietà.

Il parcheggio di via Homs

A dare notizia del cronoprogramma è la consigliera Pd Arianna Camellini, residente del quartiere Africano: "Ho avuto una interlocuzione con la nuova proprietà dei due lotti - fa sapere - e mi hanno detto che il parcheggio attende l'autorizzazione della riapertura per fine febbraio. Andranno fatti dei lavori e l'obiettivo è che le macchine tornino a parcheggiare per fine aprile, inizio maggio".

Verso una nuova convenzione

Il parcheggio da 300 posti di via Homs è stato chiuso a giugno 2022 per problemi amministrativi. In seguito l'area è stata acquisita dalla DeA Capital e la gestione è andata alla Homs Green Park Srl. In questo anno e mezzo i problemi di parcheggio nel quartiere Africano si sono aggravati e l'area, abbandonata e senza manutenzione, è diventata terra di nessuno. Ad oggi si notano alcuni rifiuti e uno scooter smontato al centro del piazzale, di provenienza ignota.

Perché è stato chiuso nel 2022

Grazie all'acquisizione da parte di una nuova proprietà, è ricominciato il dialogo con l'amministrazione municipale e comunale e nelle prossime settimane si definirà una nuova convenzione per la messa in esercizio. La chiusura del parcheggio era stata disposta dal municipio e applicata dalla Polizia Locale nell'estate di un anno e mezzo fa, in seguito al respingimento di una richiesta di Scia per l'ampliamento (altri 50 posti) e contemporaneo diniego della richiesta di convenzione in sanatoria. L'area, infatti, doveva essere destinata a verde e servizi pubblici come da Piano Regolatore Generale di Roma Capitale e la destinazione a parcheggio, aperto nel 2006, doveva essere solo temporanea.