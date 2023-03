Il parcheggio chiuso da 8 mesi non riaprirà, ma il municipio tenta la mediazione

I residenti del quartiere Africano e in particolare del quadrante via Homs, via Cirenaica, via Tripoli dovranno probabilmente mettersi l'anima in pace: il parcheggio da 300 posti chiuso a luglio 2022, non riaprirà. A meno di colpi di scena, miracoli, ripensamenti. A meno che l'attuale proprietà non decida di vendere l'area e quella nuova accetti una convenzione con il municipio.

Un consiglio tematico sul parcheggio chiuso a via Homs

La notizia emerge dall'ultima seduta di consiglio del II municipio, tutta dedicata al caso del parcheggio di via Homs al quartiere Africano. Ne abbiamo scritto tanto, facciamo una sintesi: il parcheggio da 300 posti, originariamente aperto in via temporanea nel 2006 e poi diventato fisso, ampliato negli anni, è stato chiuso dai vigili a luglio 2022 perché la ditta che lo gestisce, la GPI Srl, aveva iniziato lavori di ulteriore ampliamento senza aver presentato la corretta documentazione. Ovviamente la chiusura forzata ha gettato nel panico i residenti di un quartiere martoriato dall'assenza di parcheggi e con garage e multipiano non sempre economici: la doppia fila notturna e la sosta selvaggia sono ormai necessità di sopravvivenza per centinaia di famiglie.

La presidente del municipio: "La proprietà non vuole riaprirlo"

Dopo mesi di polemiche, incontri tra cittadini e municipio, raccolte firme (l'ultima, a favore della riapertura, ha visto partecipare 1.118 persone, tutte identificate e certificate) scontri a distanza tra chi rivuole il parcheggio e chi invece vuole la creazione di un parco, il famoso Parco Tripoli, rimasto sempre e solo sulla carta da quindici anni ad oggi, ecco che la politica ha affrontato il tema con un intero consiglio, cosa che non accadeva da molto tempo. E all'apertura della seduta tematica, la presidente del II Francesca Del Bello ha condiviso con maggioranza e opposizione, ma anche con alcuni cittadini presenti (su tutti Francesco Sgamma e Francesca De Vito a sostegno della riapertura, Massimo Proietti Rocchi degli Amici di Villa Leopardi che invece vorrebbe il parco) la triste novità: "Al momento non c'è nessuna volontà manifesta da parte della proprietà di riaprire il parcheggio, anche in via temporanea - ha riferito la minisindaca Pd - , inoltre c'è una situazione complessa tra la proprietà (la Glicine Srl, che a sua volta fa capo ad un fondo d'investimento italo-britannico, ndr) e chi gestisce l'area (la Gestione Parcheggi Italia, alla quale dovrebbe essere scaduta la concessione, ndr). A mio parere bisognerebbe riuscire a spingere il privato a fare un'operazione molto più corrispondente alla realtà urbanistica e demografica del quartiere, privilegiando ciò di cui i cittadini hanno bisogno, quindi in primis sicuramente un parcheggio ma poi anche spazi verdi e attività sportive. Dobbiamo convincerli che questa è la strada da perseguire".

La proposta del Pd: "Prevedere tariffe agevolate e spazi verdi"

Cosa sarà possibile fare nei prossimi mesi è difficile prevederlo. Per adesso, il parlamentino ha approvato - senza i voti dell'opposizione - un ordine del giorno a firma dei consiglieri del Pd nel quale si impegna Del Bello a raggiungere tre obiettivi: riadibire l'area a parcheggio, con previsione di tariffe agevolate per i residenti e con ipotesi di parcheggi interrati; creare un parco urbano; realizzare spazi per attività sportive gratuite.

Del Bello accoglie le richieste delle opposizioni

Anche Fratelli d'Italia e il M5S avevano presentato due odg. La consigliere Gagliassi (M5S) proponeva di definire "nel più breve tempo possibile" le destinazioni dell'area denominata Parco Tripoli e i possibili strumenti di riacquisizione e "avviare un percorso partecipato che coinvolga l’Amministrazione Municipale, la proprietà, i Comitati, le Associazioni del territorio ed i residenti mediante la costituzione di un Tavolo di Lavoro volto a definire un progetto condiviso di riqualificazione dell’area che mantenga la vocazione a Verde e Servizi Pubblici previsti dal PRG". I consiglieri Paolo, Bertucci e De Salazar, invece, impegnavano Del Bello a "sottolineare l'importanza e la necessità di destinare l'area prioritariamente ad uso di autorimessa così come chiesto da quasi 1.200 cittadini" e a concordare con il consiglio "eventuali nuove destinazioni d'uso" tramite un percorso partecipato e infine a dare "mandato agli uffici competenti, di predisporre gli atti amministrativi necessari per autorizzare la riapertura dell’area anche in via temporanea, in attesa di definire l’uso futuro dell’area, oltre a rivedere ed applicare la convenzione con la società che ha realizzato il PUP in via Tripoli - conclude l'atto - per garantire posti auto ai residenti". La minisindaca dem ha fatto suoi anche questi due ordini del giorno, seppur non votati in aula.

Certo, le prospettive non sono rosee: la proprietà avrebbe già dismesso i due gabbiotti usati dagli ex dipendenti del parcheggio, come riferiscono alcuni residenti. E il fatto che, in tutti questi mesi, nessuno abbia presentato richiesta di convenzione per la riapertura, non fa sperare bene.