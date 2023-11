Il parcheggio di via Homs pronto a riaprire. E nel futuro dell'area c'è uno studentato

E' sempre in evoluzione la situazione intorno al parcheggio di via Homs, chiuso a giugno 2022. I residenti del quartiere Africano possono esultare: sta per riaprire. La data non è nota, nessuno si sbilancia - in primis il II municipio - ma è tutto legato a quanto saranno veloci nell'ufficio del dipartimento urbanistica. E' a loro, infatti, che la Homs Greenpark Srl ha presentato la richiesta di autorizzazione a inizio esercizio.

Riapre il parcheggio di via Homs

Trecento posti, forse di più, torneranno a disposizione dei residenti del quadrante di via Homs, via Tripolitania, via Cirenaica fino al tratto corrispondente di via Asmara. A fine ottobre si è chiusa la compravendita dell'area tra la Glicine Srl e la nuova società che gestirà il parcheggio. A metà novembre è stata inoltrata la richiesta in dipartimento, dopo un passaggio con la politica territoriale. Passaggio quasi obbligato, perché nel futuro di via Homs non c'è solamente il ritorno all'attività del parcheggio, ma anche nuove infrastrutture come previsto da oltre dieci anni.

Nel futuro uno studentato e un impianto sportivo

RomaToday a febbraio 2023 aveva già anticipato una buona parte del progetto previsto su quell'area, anche se collegato a un'altra proprietà. Cioè quella che faceva riferimento al fondo Prosperise Capital LLP. Oggi la Homs GreenPark Srl è legata alla DeA Capital. In ogni caso, come fa sapere la presidente del II municipio Francesca Del Bello, la prospettiva è quella di mettere mano all'area: "Verrà presentata un'ipotesi di trasformazione al dipartimento urbanistica - spiega - che raccoglie le indicazioni venute fuori dal consiglio municipale. Ho detto loro che c'è bisogno di preservare i parcheggi, perché è una delle esigenze maggiori del territorio. Per questo l'ipotesi è fare due piani interrati, recuperando il dislivello attuale dell'area. Per quanto riguarda la superficie, invece, l'idea è fare un impianto sportivo e uno studentato". Ma anche un'area verde aperta al pubblico. Sulle dimensioni dello studentato, quindi quanti piani fuori terra e il numero di alloggi, ancora non si sa nulla: "Devono studiare ciò che sarà realizzabile", risponde Del Bello. La strada sarà comunque lunga: permesso di costruire, conferenza dei servizi, assemblea capitolina. Potenzialmente anni. Ma nel frattempo torneranno i posti auto tanto ambiti dai residenti.

Il quartiere riavrà il suo storico cinema

Ma non è tutto. La novità è che la riapertura del parcheggio si porterà dietro quella dell'ex cinema Africa (o Apollo), a via dei Galla e Sidama. Una sala storica, a poche centinaia di metri da via Homs, chiusa da vent'anni. I lavori di ristrutturazione interna proseguono, a quanto pare spediti perché la loro conclusione non sembra lontana. Chissà che nel 2024 non inauguri nuovamente: "E non sarà solo cinema - ribadisce Del Bello, che già a settembre ce ne ne aveva parlato - ma aprirà anche alle attività del territorio, su questo stiamo spingendo molto. Sarà uno spazio polifunzionale, prevalentemente per associazioni sportive, tra queste una scuola di danza. Ho chiesto anche di lavorare sulla produzione artistica legata al cinema. Con il nuovo anno ci incontreremo ancora con la proprietà e ne continueremo a parlare".