"Il parcheggio di via Homs può essere riaperto, ma nel futuro vedo anche attività sportive"

Nei giorni scorsi il parcheggio da 300 posti che si trova tra via Homs, via Cirenaica e via Tripoli nel quartiere Africano è stato chiuso. In sostanza la società che lo gestisce, per conto del proprietario dell'area, non può più chiedere il pagamento della sosta agli automobilisti. Il II municipio, infatti, ha rigettato la domanda di Scia presentata lo scorso anno, quando a marzo la ditta iniziò a sbancare un'area fino a quel momento lasciata a verde, per realizzare ulteriori 50 posti.

Adesso i residenti sono preoccupati. La paura è che i proprietari, non potendo più avere un ritorno economico dall'attività, chiudano baracca e burattini lasciando l'area all'abbandono e al degrado. Ma la soluzione, spiega la presidente del II Francesca Del Bello, sarebbe semplice: "Basterebbe presentare una nuova domanda - spiega a RomaToday - perché la prima mancava di diversi documenti, per questo è stata respinta".

D'altronde l'utilità pubblica del parcheggio non viene messa in discussione, anche in relazione alla destinazione dell'area che da piano regolatore è riservata a servizi pubblici: "Però nel futuro vedo non solo macchine - specifica la minisindaca - ma anche qualcosa di diverso, come per esempio attività sportive". Nel 2006 una delibera regionale stabiliva la realizzazione di un parco, negli anni nulla è stato fatto e si è parlato anche di costruire una residenza per anziani.

"Ma a mio parere sarebbe anacronistica - prosegue Del Bello - perché ormai si sta andando verso un'assistenza più domiciliare. Invece penso sarebbe ottimo aprire servizi per l'attività sportiva, una palestra, un campo da basket. Ovviamente tutto privato, perché l'area è privata, ma sarebbe un luogo di ritrovo ottimale per i giovani e non solo del quartiere". E questo, in ogni caso, non escluderebbe un parco, tanto richiesto da una parte della cittadinanza che lo scorso anno ha raccolto centinaia di firme per chiederne la realizzazione.