Cambiano i percorsi di cinque linee bus: tutte le informazioni

A partire da lunedì 18 settembre sarà regolarizzato il percorso di ben cinque linee autobus dell’Atac. Nello specifico gli interventi riguarderanno le linee: 63, 80, 83, 92, 360.

La linea 63 via Rossellini-Piazza di Monte Savello subirà modifiche nel suo percorso di andata. Infatti il bus seguirà il normale itinerario fino a via Salaria, poi seguirà Piazza Fiume, Corso d’Italia fino all’incrocio con via Romagna, Via Boncompagni, via Vittorio Veneto con normale itinerario fino al capolinea per un totale di 14,103 Km. Soppresa la fermata in via Sicilia. Nessuna modifica sul percorso di ritorno.

Percorso simile per la linea 80 (Via Carmelo Bene-Piazza Venezia). Infatti l’autobus da via Salaria seguirà lo stesso percorso della linea 63 e da via Boncompagni riprenderà il suo consueto tragitto fino a Piazza Venezia. Anche in questo caso invariato il ritorno.

Cambia andata e ritorno invece del percorso dell’autobus 83 (Largo Valsabbia-Piazzale dei Partigiani). Il bus da Largo Valsabbia arriverà a Piazza Buenos Aires con il solito percorso poi cambio di itinerario: da via Po a Via Salaria, Piazza Fiume, Corso d’Italia fino all’incrocio con via Romagna, via Boncompagni, via Vittorio Veneto. Da questo punto riprenderà invece la consueta corsa fino al capolinea. Con questo nuovo tragitto vengono cancellate tre delle quattro fermate di Via Po. Modifiche all’itinerario anche nella direzione opposta. Da via Piave, il mezzo prenderà per via Fiume, Corso d’Italia, via Puccini, via Pinciana, Largo Tartitini, via Giovannelli, Largo Pochielli, poi girerà a destra in via Salaria, poi in via Po. Da lì percorso regolare fino a Largo Valsabbia.

Modifiche anche sul percorso di andata della linea 92 (Piazza dei 500-Largo Marliana). Il nuovo tragitto scatta da dopo Corso d’Italia, con l’autobus che svolterà in via Puccini e percorrerà via Pinciana, Largo tartini, Via Giovannelli, Largo Ponchielli, via Salaria, Via Po per poi riprendere il percorso fino al capolinea. Abbandonate le fermate Po/Corso d’Italia e Po/Tevere.

Sarà modificato il percorso di ritorno della linea 360 (Piazzale delle Muse-Piazza Zama). Da Piazza Zama percorso normale fino a Corso d’Italia poi via Puccini, via Pinciana, Largo Tartini per poi proseguire col solito itinerario fino a Piazzale delle Muse. Cancellate le fermate in via Po e via Allegri Gregorio.