Sport, via Dire Daua in soccorso dei concessionari municipali. Fabiano: "Vittoria!"

La Giunta Del Bello ha approvato una direttiva che va a sostenere le attività messe in ginocchio dalla pandemia. Esulta l'assessore allo Sport

Le società sportive del II Municipio possono esultare: la presidente Francesca Del Bello ha firmato la direttiva di Giunta che adotta un provvedimento per dare sostegno concreto ai concessionari dei centri sportivi municipali.

A farlo sapere in una nota è l’assessore allo Sport del II, Rino Fabiano: “I centri sportivi municipali – spiega – costituiscono un luogo privilegiato per lo svolgimento dell’attività sportiva e sociale e sono un punto di riferimento e luogo di aggregazione a livello territoriale e la loro gestione costituisce un servizio pubblico avente finalità di interesse generale”.

La pandemia ha messo a dura prova il settore sportivo, rendendo più difficile lo svolgimento delle attività e portando molte società a dover fare i conti con ingenti perdite economiche. Per questo la presa di posizione di via Dire Daua assume tratti importantissimi, che l’assessore Fabiano tiene a sottolineare.

“A soffrire di questa condizione sono stati in primis i giovani – prosegue - , che trovano nello sport oltre ad un benefico sfogo delle proprie energie, anche una forma di socialità e condivisione tra coetanei, ma più in generale tutti coloro che praticano sport a livello amatoriale. Oggi anche il Municipio II può esultare, perché le società potranno proseguire le loro attività, salvaguardando il lavoro di quanti vi operano e riaprendo le porte allo sport per tutti”.