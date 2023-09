Montessori Pini, ok "last minute" dall'ufficio regionale. I 17 bambini senza classe inizieranno il 15 settembre

"E' urgente completare le procedure di conferma iscrizione per le famiglie che non lo avessero ancora fatto". Una frase che 17 famiglie del quartiere Africano attendevano da settimane, con ansia. La prima media metodo Montessori dell'istituto comprensivo "Clotilde Pini", infatti, al 13 settembre non era ancora formata e gli iscritti non collocati altrove, data l'assenza di posti negli istituti del circondario. Il pomeriggio di mercoledì, dopo oltre una settimana di pressione mediatica e lavoro diplomatico della politica, l'ufficio scolastico regionale del Lazio si è deciso a dare l'ok. E la dirigente della scuola, Maria Beatrice Furlani, ha avvisato le famiglie.

L'ufficio scolastico dà il via libera alla prima media Montessori

Una vittoria e un sollievo enorme per i genitori di bambine e bambini che, a 48 ore dalla prima campanella, non sapevano dove portare i figli a scuola per il nuovo anno scolastico. La prima classe della sperimentazione Montessori non era stata autorizzata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, cioè 18, ma anche - come emerso da una commissione scuola di Roma Capitale del 4 settembre - per apparente mancanza di risorse da parte del provveditorato. Un sit-in di insegnanti e genitori, le pressioni del Campidoglio tramite l'assessora alla scuola Claudia Pratelli e la presidente della commissione competente Carla Fermariello e la risonanza mediatica del fatto hanno presumibilmente contribuito a far tornare sui suoi passi la neodirettrice dell Usr, Anna Paola Sabatini.

L'avviso "last minute" alle famiglie escluse

"E' con enorme sollievo che condividiamo la notizia che l'Usr ha deciso di attivare la classe per il prossimo anno scolastico - si legge in un messaggio inviato a tutti i genitori nel pomeriggio del 13 settembre - . Si attendono per domattina (oggi, ndr) chiarimenti in merito all'assegnazione dell'organico docenti, per cui potremo dare a tutti più precise indicazioni. La dirigente ha già comunicato ufficialmente via email ai genitori che la classe è stata riconosciuta". E infatti poco prima delle 17 del 13 settembre, meno di 48 ore dalla prima campanella dell'anno, nella casella postale di 17 famiglie sono arrivate le parole che tanto agognavano di leggere: "Via libera".

Preoccupazione per le nomine dei prof

Nel pomeriggio di giovedì 14 ci sarà una riunione nella sala musica della sede di via di Santa Maria Goretti, durante la quale la dirigente scolastica aggiornerà le famiglie sull'avvio del secondo anno del progetto sperimentale. Resta il punto interrogativo sul personale docente: a inizio settembre la seconda media Montessori si è vista assegnare due insegnanti da graduatoria (non a chiamata diretta) non formati sul metodo: "Qualora ci fosse lo stesso criterio anche per la nuova prima - si preoccupa una mamma parlando con RomaToday - sostanzialmente non avremmo continuità. La classe c'è, i bambini potranno andare nella scuola di quartiere vicino casa, ma senza seguire il metodo Montessori, quindi la sperimentazione rischierebbe di finire. Speriamo bene".