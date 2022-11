ll quartiere dello shopping dove le luci di Natale se le pagano i commercianti

Centoventi euro a testa, circa. E' quanto spende un piccolo commerciante del quartiere Africano, nel II municipio, per abbellire a Natale la propria strada e rendere più piacevole lo shopping dei romani sotto le Feste. Le luminarie, d'altronde, tra viale Libia e viale Eritrea se le sono fatte installare sempre privatamente, altrimenti il quartiere sarebbe rimasto "al buio" come fosse un qualsiasi periodo dell'anno.

L'iniziativa anche per il Natale 2022 è stata portata avanti da alcuni commercianti del quartiere Africano, dove si concentrano centinaia di attività che negli ultimi dieci anni hanno visto risollevarsi - a fortune alterne - gli affari, al netto della crisi economica e della competizione dei centri commerciali, dopo gli anni bui in cui la stazione Libia della Metro B1 non era ancora conclusa.

Anna Costanzo, che per anni ha fatto parte di un'associazione di commercianti della zona, racconta: "E' stato chiesto un preventivo alla ditta che un po' in tutta Roma si occupa delle luminarie - spiega - e la cifra richiesta era di 10.000 euro. Così abbiamo cercato di raccogliere più adesioni possibili, puntando a 80 attività. Per ora partecipano in 68, ma contiamo di avere altri interessamenti".

Per via del costo dell'energia, le luci di Natale nel quartiere Africano saranno a orario ridotto, spegnendosi a mezzanotte. L'accensione è prevista per l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata e dureranno fino al 6 gennaio.