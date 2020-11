Le panchine arcobaleno di piazza Gimma imbrattate nella notte: "Gesto violento e omofobo"

Sono state imbrattate nella notte con la vernice bianca le otto panchine colorate di arcobaleno di piazza Gimma. La denuncia viene da Lorenzo Sciarretta, Presidente del Consiglio dei Giovani del II Municipio che parla di "un gesto violento e omofobo che vuole intimidire e mettere in discussione il diritto delle ragazze e dei ragazzi del nostro Municipio di vivere il proprio quartiere senza paura, indipendentemente da chi sono e da chi amano. Questi gesti vanno condannati e va promossa un’idea di comunità territoriale diversa, anche partendo da campagne di sensibilizzazione nelle scuole".

Le panchine erano state dipinte domenica 22 novembre dall’aministrazione municipale contro le discriminazioni e i reati di omotransfobia per affermare che il diritto a vivere liberamente la propria identità sessuale è un valore universale. Le 8 panchine della piazzetta davanti al mercato sono state dipinte con i sei colori dell’arcobaleno simbolo di armonia, amore e rispetto delle diversità tutte. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi cittadini, giovani e associazioni tra cui ARCIGay Roma.

"Chi ha imbrattato le panchine", aggiunge Sciarretto, "ha inoltre, provocato danni alla pavimentazione e alle strutture in ferro dell’arredo urbano, provocando evidenti danni patrimoniali. Pertanto, questa mattina, l'Amministrazione Municipale ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti". “Nel nostro Municipio – continua Sciarretta - non ci deve essere spazio per l’odio e l’intolleranza che vuole cancellare e impedire l’amore di qualcun altro. Adesso, dopo quest’atto di violenza, dobbiamo far sentire che c’è una comunità che vede nelle differenze un’opportunità”

Domenica 6 dicembre alle ore 11.30 a Piazza Gimma ci sarà un presidio aperto a tutti, per i diritti di tutti. “Nelle nostre piazze, le panchine accolgono di giorno e di notte persone diverse con storie e vite diverse senza domandare chi siano e cosa pensino. Anche alla luce di questo atto non solo vandalico ma d’odio - conclude Sciarretta - dovremmo essere un po’ tutti come le panchine: accogliere, senza porre e porsi domande, liberi dai pregiudizi”.