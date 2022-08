Largo Somalia, il punto sul mega-cantiere: ecco quando la viabilità tornerà parzialmente regolare

Proseguono i lavori per la ricostruzione della rete fognaria nelle viscere del quartiere Africano. A largo Somalia, dove oltre un anno fa cedette il manto stradale dando vita a una voragine, è quasi conclusa la realizzazione di due nuove camere in sostituzione della rete collassata.

Questa fase dell'opera era iniziata a fine gennaio. Le camere interrate si trovano a 6 metri e mezzo di profondità, circa la metà delle condutture precedenti. Per realizzarle, la ditta ha dovuto prima installare 57pali in calcestruzzo per sostenere il terreno e permettere le lavorazioni in sicurezza.

La camera sul lato dei civici pari, fa sapere l'assessora ai lavori pubblici del II municipio Paola Rossi "è stata ricoperta e sono ben visibili i pozzetti che serviranno per i successivi controlli". Mancano 2 metri, invece, per concludere le operazioni di realizzazione della camera lato numeri dispari "cosicché possano essere collocati i manufatti di 80 centimetri di diametro che sostituiranno la vecchia linea".

Per quanto riguarda la viabilità, a gennaio la tabella di marcia stilata da Acea, che si sta occupando del mega-cantiere, prevedeva la riapertura parziale di largo Somalia e viale Somalia entro la fine di luglio, ma dal municipio fanno sapere che "insieme al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori - spiegano - si è convenuto di concentrarci sull'apertura dell'intera sede stradale a fine agosto, piuttosto che un'unica corsia a fine luglio, evitanto dispersioni di tempo nello spostare un cantiere complesso". Ci vorranno quindi ancora almeno una decina di giorni per far tornare, almeno in parte, la circolazione normale.

Tornando alle camere interrate, una è collegata a via Mancinelli con una nuova condotta di 25 metri, l'altra a via di Villa Chigi con tubature di 70 metri di lunghezza. "Per via Mancinelli si procederà con uno scavo a vista - conclude Rossi -, per via di Villa Chigi considerata la profondità di 9 metri, dal 22 agosto saranno realizzati preventivamente dei micropali necessari per il contenimento del terreno".