Largo Somalia, cambia la viabilità e i residenti sono ostaggio del traffico

Il quartiere Africano è in tilt dal 4 febbraio. I lavori partiti da circa una settimana a largo Somalia, dove un doppio cantiere ravvicinato di Acea dovrà ricostruire un tratto di condotta fognaria danneggiato, uniti a quelli che insistono su via di Ponte Salario, stanno rendendo la vita impossibile agli automobilisti, come testimoniano i video dei residenti.

Secondo quanto raccontano diversi cittadini, tra le 10 e le 13 di sabato 5 febbraio si sono creati ingorghi interminabili tra via Luigi Mancinelli, viale Somalia e via Arrigo Boito, con code che si sarebbero risolte solo dopo due ore. In molti hanno dovuto abbandonare l'automobile e cambiare i propri programmi perché impossibilitati a proseguire. Addirittura, come testimonia un video pubblicato sulla pagina Facebook "Reporter Montesacro", passanti e automobilisti nella mattinata hanno dovuto sostituirsi alla Polizia locale per permettere il passaggio di un camion dei vigili del fuoco a sirene spiegate.

"La situazione è resa così caotica - ha provato a spiegare il consigliere Pd del Municipio II, Andrea Rollin - dagli ingenti lavori in corso sul Ponte Salario, che dureranno fino a domenica mattina presto. Creano un imbuto pazzesco. Vedremo se sarà effettivamente così osservando la situazione domenica e lunedì".

Su largo Somalia, come ha fatto sapere Roma Mobilità, la sosta e la circolazione sono vietate tra via di Villa Chigi e il civico 65 di viale Somalia, mentre via Luigi Mancinelli ha cambiato circolazione con l'istituzione del senso unico in direzione viale Boito da largo Somalia. In via di Villa Chigi transito e sosta sono vietati tra largo Somalia e il civico 97 e c'è il divieto di sosta su viale Somalia tra via Fara Sabina e largo Somalia. Inine, su viale Somalia - da largo Forano a via Fara Sabina e da via Antrodoco a largo Somalia - in via Leoncavallo, via Mascagni, via Martucci, via Marchetti e circonvallazione Salaria (sulla carreggiata verso viale Somalia, a lato della carreggiata direzione circonvallazione Nomentana) è vietato il transito dei veicoli più lunghi di 7,5 metri.