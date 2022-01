Largo Somalia, via ai lavori sulla rete fognaria: ecco come agirà Acea e quando riaprirà la strada

Largo Somalia tornerà interamente percorribile tra un anno, se tutto va bene. Acea ha appena comunicato al Municipio II l'inizio dei lavori, con allegata tabella di marcia, per ripristinare il pieno funzionamento della rete fognaria che si è danneggiata nel luglio scorso, causando il cedimento del manto stradale e l'apertura di una voragine.

"L'intervento sarà suddiviso in 18 fasi - fa sapere a RomaToday l'assessora ai Lavori Pubblici - ma in sostanza quello che faranno è realizzare due camere interrate adiacenti alle quali allacciare da una parte le fognature di via di Villa Chigi, dall'altra quelle di via Luigi Mancinelli, con le condotte lunghe rispettivamente 60 e 15 metri". Prima, però, tutti gli enti gestori dei sottoservizi che interferiscono con il cantiere dovranno spostarsi.

Acea ha inoltre deciso di alzare la condotta: quella collassata si trova a 12,50 metri di profondità, la nuova sarà a 6,50. Per farlo, gli operai realizzeranno una palificata di 57 elementi in calcestruzzo per evitare cedimenti. "Nel frattempo - prosegue Rossi - verranno predisposti 3 bypass temporanei per garantire il deflusso delle acque nere". L'inizio effettivo del cantiere è previsto per il mese di gennaio, entro una decina di giorni dunque.

Ai cittadini che in queste settimane hanno lamentato assenza di operai sul cantiere, l'assessora risponde così: "Non bisogna preoccuparsi - dichiara - perché erano necessarie una serie di analisi dell'area propedeutiche alla realizzazione della palificata. Si tratta di un'opera strutturale non da poco". "Sono in contatto con l'assessora capitolina Ornella Segnalini - conclude Rossi - per capire se si possono accorciare i tempi, ma è molto difficile". I residenti di largo Somalia e dintorni, probabilmente, dovranno avere pazienza fino a gennaio 2023.