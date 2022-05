Largo Somalia, il punto sul mega-cantiere che tiene in scacco il quartiere Africano

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo sistema fognario tra largo e viale Somalia nel II municipio. Un mese fa la ditta aveva realizzato 11 dei 56 micropali che servono per mettere in sicurezza gli scavi all'interno della piazza dove si è verificato il primo cedimento del manto stradale a luglio 2021, ad oggi le strutture sono diventate 32 e si sono anche conclusi i lavori da parte dei sottoservizi.

Come fa sapere l'assessora ai lavori pubblici del municipio, Paola Rossi, si è concluso la scorsa settimana l'intervento sulla fibra da parte di Tim che lascerà il cantiere permettendo ad Acea di concludere l'installazione dei pali, necessari alla costruzione delle due camere ovoidali che costituiranno la nuova condotta, in sostituzione di quella ammalorata che ha generato il cedimento. In seguito a questa ulteriore fase, è prevista la parziale riapertura al traffico di largo Somalia, orientativamente nel mese di luglio.

Va avanti anche lo scavo su viale Somalia, dove a distanza di pochi mesi dalla prima voragine, si era verificato un secondo cedimento a circa 60 metri di distanza. Gli operai hanno raggiunto gli 8 metri di profondità, con la terra che viene lavorata con un piccolo escavatore calato in profondità e portata in superficie con un mezzo più grande. A breve la ditta intercetterà la condotta in mattoncini da sostituire con manufatti prefabbricati anch'essi ovoidali. Una volta ricoperto lo scavo, in linea con il cantiere su largo Somalia anche il viale verrà riaperto al traffico. In base alla tabella di marcia resa nota da Acea a inizio gennaio, i residenti del quartiere potranno tornare a circolare e parcheggiare liberamente all'inizio del 2023.