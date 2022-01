Largo Somalia, partito il cantiere: ecco cosa prevede il cronoprogramma dei lavori

Dieci giorni fa Acea aveva comunicato al Municipio II che entro il mese di gennaio sarebbero partiti i lavori del mega-cantiere di largo Somalia e la promessa è stata mantenuta: il 27 gennaio sono arrivati gli operai e sono iniziate le attività previste per la risoluzione del guasto alla rete fognaria.

Un lavoro che durerà circa un anno e prevede la realizzazione di due nuove camere interrate adiacenti, non più a 12,50 metri come la condotta guasta ma a 6,50. Per farlo la ditta dovrà mettere in sicurezza l'area con l'installazione in profondità di 50 pali e 450 micro-pali al fine di evitare cedimenti del terreno.

Un'opera che ha coinvolto anche Roma Capitale, con un incontro tra l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, la sua omologa municipale Paola Rossi e Acea Ato 2 avvenuto lunedì 24 gennaio. "Il cronoprogramma prevede che, a conclusione degli interventi di spostamento dei sotto servizi zona largo Somalia - fa sapere il Campidoglio -, da febbraio a luglio prossimo venga realizzata la prima fase che comprende il posizionamento delle palificate e le opere in corrispondenza di largo Somalia fino a via Ruggero Leoncavallo e, da luglio a ottobre, la seconda fase, con parziale riapertura di viale Somalia".

"Ad Acea, inoltre, per accelerare i lavori e per non arrecare disagi eccessivi alla cittadinanza, è stato chiesto di lavorare 7 giorni su 7 e in orario notturno - fa sapere ancora l'assessorato capitolino -. Nel caso di ulteriori e analoghi interventi la società dovrà rapportarsi costantemente con il territorio anche nella fase preliminare ai lavori veri e propri, concordando soluzioni che siano il meno possibile impattanti sui residenti e per le attività legate al commercio. I lavori di spostamento dei sotto servizi, che sarebbero dovuti iniziare mercoledì 26 gennaio, sono stati anticipati al 24. E' stato anche istituito un tavolo permanente Municipio - Acea per verificare ogni settimana l'avanzamento dei lavori".

"I lavori si concentreranno a largo Somalia e sul tratto di viale Somalia tra via di Villa Chigi e via di Fara Sabina - fa sapere la consigliera Pd Federica Serratore, presente sul posto all'inizio dei lavori insieme al capogruppo Roberto Ferraresi - e quest'ultimo tratto dovrebbe riaprire entro il mese di luglio".

A un anno esatto dall'apertura della voragine, quindi. Ma per la conclusione definitiva dell'intera opera bisognerà aspettare gennaio 2023.