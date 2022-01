Largo Somalia ancora "prigioniera" della voragine, dopo 6 mesi la riapertura resta un chimera

Sono passati cinque mesi e mezzo da quando si è aperta una voragine in largo Somalia, quartiere Africano, ma ancora non si sa quando verrà risolto il problema e ripristinata la normale viabilità della zona. Nel frattempo, a 60 metri dal danno, oltre un mese fa è stato riscontrato un ulteriore collasso di una voltina della rete fognaria.

Per quanto riguarda quest'ultima scoperta, la sorpresa è stata meno amara e secondo quanto fa sapere Paola Rossi, assessora ai Lavori Pubblici del Municipio II "il ripristino delle condizioni di normalità da parte di Acea dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio, come comunicato dall'azienda". Sulla voragine che devia il traffico e 4 linee Atac (92, 92 notturno, 351 e 63) in direzione piazza Gondar, le cui origini sono da attribuire a un collasso avvenuto a ben 15 metri di profondità, non ci sono aggiornamenti concreti.

"Appena insediata ho contattato Acea e Simu - spiega l'assessora a Roma Today - per conoscere la situazione nel dettaglio, mi è stato riferito che sarebbero andati a fare una pulizia dell'area interdetta. In quell'occasione hanno ispezionato l'area trovando il collasso poco distante dalla voragine e per evitare ulteriori cedimenti hanno interdetto anche quel punto". Si parla ormai del mese di novembre, al più tardi inizio dicembre. "Lunedì 10 riuscirò nuovamente a mettermi in contatto con Acea e Simu per ricevere nuovi aggiornamenti" conclude Rossi.

Nel frattempo il gruppo II Parioli della Polizia locale di Roma Capitale ha emesso una disciplina di traffico per il periodo dal 12 al 21 gennaio durante i quali sarà vietato sostare nel tratto di largo Somalia da via di Villa Chigi a via Felice Anerio per ulteriori lavori.