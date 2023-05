Il municipio cambia direttore e scatta l'effetto domino: turnover anche nei lavori pubblici e ai servizi elettorali

A fine aprile il segretariato generale di Roma Capitale ha dato il via libera a una serie di cambi di incarichi che, con ogni probabilità, sono partiti dall'esigenza del II municipio di avere finalmente un direttore generale che non dovesse occuparsi anche della direzione tecnica. Un turnover corposo, che include anche un trasferimento (temporaneo) in altro comune.

Cambio al vertice del II municipio

Iniziamo da via Tripoli 136, sede degli uffici amministrativi del II municipio. Dopo quattro anni Marco Simoncini, che oltre al ruolo di direttore generale ricopriva anche quello di direttore tecnico, viene sostituito. Al suo posto, dopo nemmeno 4 mesi a capo della direzione socio educativa del VI municipio, arriva Maria Iosè Castrignanò, pugliese, da luglio 2017 in forze a Roma Capitale dopo aver iniziato la carriera a Nardò in provincia di Lecce. Sarà lei a interfacciarsi con la giunta guidata da Francesca Del Bello e con i consiglieri municipali. Al suo posto in VI l'ormai ex direttrice degli uffici centrali del servizio elettorale di via Luigi Petroselli, la dottoressa Maria Maddalena Perna Ruggiero. Un ritorno alle origini per la dirigente, che fino al 2021 era in forze proprio a Tor Bella Monaca.

Pd: "Dopo 4 anni si dividono finalmente le competenze"

Quello di Castringnanò per Simoncini non è l'unico cambio a via Tripoli. Ad assumere i compiti di direttore tecnico, infatti, arriva l'ingegner Peppino Palumbo, da tempo alla direzione urbanizzazioni secondarie ed edilizia sociale e scolastica del dipartimento lavori pubblici. Al suo posto è proprio Simoncini a spostarsi verso il "centro" della macchina amministrativa capitolina: "Ho saputo di questo avvicendamento dal vicepresidente Gisci - commenta il capogruppo Pd in II, Roberto Ferraresi - e ovviamente i miei migliori auguri al direttore, con il quale nel tempo si era creato anche un rapporto personale. Questo cambio però per il nostro municipio è positivo perché dopo 4 anni abbiamo tutte le direzioni occupate da dirigenti differenti e non ci sono sovrapposizioni e sovraccarichi di responsabilità".

L'opposizione: "Mandato via il direttore perché non era uno 'yes man'"

Non è d'accordo Francesco De Salazar di Fratelli d'Italia: "Simoncini è una persona capace, competente e disponibile - le sue parole a RomaToday - ed evidentemente paga il non essere mai stato uno 'yes man' della presidente. Non voleva interferenza della politica nella macchina amministrativa, non è la prima volta che succede. E anche un'altra dirigente, l'architetto Tassone, ha deciso di ricoprire un ruolo in un altro comune, forse anche perché molte dinamiche municipali non erano soddisfacenti. Oltre ad avere problemi di risorse umane, si perdono anche figure rilevanti. In ogni caso ampia fiducia nell'operato delle due nuove figure arrivate". L'ultimo riferimento è ad Annalisa Tassone, responsabile di numerosi interventi di manutenzione stradale nel territorio del II, che ha risposto ad un interpello per diventare dirigente a tempo determinato per il Comune di Guidonia Montecelio.

A sostituire Castringnanò in VI municipio ai servizi socio educativi torna una vecchia conoscenza di Tor Bella Monaca, ovvero proprio Maria Maddalena Perna Ruggiero. Al suo posto, a dirigere i servizi elettorali di via Luigi Petroselli, in deroga viene ominato Francesco Di Ceglie.