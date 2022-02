Via di Villa Chigi, Gualtieri visita la scuola dopo il restyling da 2 milioni di euro

Un cortile nuovo di zecca, alberi pericolanti abbattuti, cinque aule recuperate all'interno di un padiglione bonificato dall'amianto, un accesso sicuro e ampio che si trasforma in una vera e propria piazza a misura di famiglia: la scuola Contardo Ferrini in via di Villa Chigi ha goduto di un finanziamento di 2 milioni di euro e oggi, martedì 15 febbraio, a tre anni dall'inizio dei lavori, ha ricevuto la visita del sindaco Roberto Gualtieri.

Ad accoglierlo la presidente del II Francesca Del Bello con la sua assessora alla scuola e ai lavori pubblici Paola Rossi e l'assessore ad ambiente e sport Rino Fabiano, il vicepresidente Emanuele Gisci, i consiglieri Andrea Rollin, Sonia Maurer e Francesca Morpurgo. Ma soprattutto le bambine e i bambini dalla scuola d'infanzia alle medie che finalmente hanno nuovi spazi riqualificati e zero barriere architettoniche.

"Per noi la comunità educante è il luogo primario, uno spazio pubblico a tutti gli effetti dove i nostri figli passano otto ore al giorno - il discorso introduttivo di Del Bello - . Loro saranno le cittadine e i cittadini di domani e devono vivere spazi verdi, puliti e accoglienti che li mettano in condizione di vivere bene questo momento importante della loro vita. E' stato un lavoro duro, anche faticoso, ma ci siamo riusciti e per noi è stato un risultato importante. Vorrei ringraziare la ex dirigente Nunzia Di Rosa (fino all'agosto 2021 preside dell'istituto comprensivo Sinopoli-Ferrini, ndr) perché è con lei che abbiamo condiviso tutto il periodo dei lavori e soprattutto il momento difficile della pandemia, che abbiamo superato facendoci forza insieme".

"Questo bellissimo lavoro è tutto merito del Municipio e della scuola e nel complesso di una comunità educante territoriale - le parole di Gualtieri - che ha saputo affrontare un problema e risolverlo riconsegnando uno spazio ai cittadini. E' una bella storia che ci deve dire che a Roma serve molto e devo lavorare intensamente, ma la cosa più importante di tutti è la scuola e questo bellissimo concetto di comunità educante, che riguarda tutti noi. La qualità e la civiltà di un luogo si comincia a vedere da come sono considerate le scuole, gli educatori, gli insegnanti. Sono contento che chi ci ha preceduto ha finanziato questi interventi. A Roma fare le cose è complicatissimo, tra regole e procedure, richiedono tempo ma soprattutto persone capaci che dedichino tempo a questi obiettivi".

Nel dettaglio, i lavori hanno coinvolto il cortile, con la posa di nuove betonelle e piantumazioni di alberi in sostituzione di quelli abbattuti poiché pericolosi, oltre alla creazione di una nuova area gioco. Nel 2021 sono arrivate ulteriori risorse, circa 200.000 euro, per far tornare fruibile il padiglione rosso - uno di quelli che compongono il plesso - con la bonifica dell'amianto e il nuovo impianto antincendio (che ha interessato tutto il plesso per oltre mezzo milione), che ha permesso il recupero di ben 5 aule e la restituzione di 2 aule all'istituto superiore "Montessori". Il marciapiede esterno, completamente rifatto con una nuova pavimentazione, abbattimento delle barriere architettoniche e creazione di tazze per nuove alberature, è costato circa 400.000 euro.