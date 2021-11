Giunta Del Bello, la partita è quasi chiusa: Fabiano e Gisci confermati, un "tecnico" alla Cultura

Giovedì 4 novembre alle 11 si terrà il primo consiglio dell'era Francesca Del Bello bis. Lo stesso giorno in cui Roberto Gualtieri ha convocato la prima seduta della nuova assemblea capitolina. A via Dire Daua la minisindaca, che al ballottaggio ha sconfitto il candidato di Centrodestra Patrizio Di Tursi, non è tenuta a presentare la squadra di giunta (e infatti non è all'ordine del giorno), ma sembra che la partita sia in chiusura.

Saranno quattro gli assessori del Partito Democratico, con Emanuele Gisci tra i riconfermati - ma vedremo se avrà ancora il ruolo di vicepresidente - e Gianluca Bogino dei Giovani Democratici che da eletto andrebbe a ricoprire un ruolo nei sei della giunta. Con Bogino al governo del II Municipio, entrerebbe Silvia Aloe, con Arianna Camellini in attesa: qualora Del Bello nominasse un altro eletto, ecco che potrebbe trovare un posto in consiglio anche l'ex assessora alla Cultura.

Quasi certa, anche per garantire continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, la riconferma di Rino Fabiano ad Ambiente, Verde e Decoro Urbano. La sua nomina in giunta darebbe il via libera a Sonia Maurer, prima dei non eletti nella Civica Gualtieri Sindaco.

Due le sorprese che dovrebbero essere confermate già da domani: la nomina di una figura esterna, un "tecnico" proveniente dal mondo dell'Università per la delega alla Cultura e l'esclusione di Roma Futura e Sinistra Civica Ecologista dalla squadra. Staremo a vedere.