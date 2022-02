Una mostra per scegliere l'opera murale più grande del quartiere Africano

Ventuno opere realizzate da altrettanti artisti internazionali saranno esposte dal 13 al 20 febbraio all’interno dei locali dell’ex officina Atac che nell’occasione si trasforma in ‘Etiopia Temporary Art HUb’. I cittadini sceglieranno l’opera ‘più bella’ che diventerà un murale nei pressi dello spazio di viale Etiopia. L’apertura di ‘INHABIT – Murales Etiopia’ curata da Mirko Pierri, con il vernissage, è fissata alle ore 18.00 di domenica 13 febbraio.

I bozzetti utilizzati per la partecipazione al bando indetto un anno fa da Maurizio Albano di PCT srl, verranno messi in mostra negli spazi dell’ex officina Atac di viale Etiopia. I visitatori dovranno scegliere l’opera più bella che diventerà un murale di 28 m di altezza per 24 m di larghezza nel quartiere Africano. Tutti i visitatori, potranno scegliere 3 opere tra quelle in mostra, tutte a tema di rigenerazione urbana e sostenibilità. Al vincitore andrà un premio di 6.000 euro come compenso per la realizzazione. All’opera selezionata dalla giuria di esperti andranno 500 euro.

Il bando ha chiamato a raccolta moltissimi urban artist da tutto il mondo. Gli iscritti sono stati circa 50 e sono stati 40 gli elaborati pervenuti per la gara. Gli artisti sono stati selezionati da una giuria di esperti. Si tratta di Andrea Baraldi, Riccardo Buonafede, Cancelletto, Violetta Carpino, Dado, Egeon, La 180, Roberta Fiorito, Luca Gavarini, Gola Hundun, Groove, Hitnes, Howlers Crew, Luis Gomez De Teran, Milu Correch, Molecole, Mr. Fijodor, Or- ghone, Fabio Petani, Ale Senso, Mauro Sgarbi.

In occasione della mostra collettiva INHABIT- MURALES ETIOPIA nello spazio “Etiopia Temporary Art Hub”, il 17 febbraio 2022, giornata dedicata alla ‘Festa del gatto’, si svolgerà alle ore 18 una speciale asta di beneficenza di opere d’arte a favore dell’associazione ASTA Onlus, Associazione Salute e Tutela degli Animali per la cura dei cani e dei gatti randagi.