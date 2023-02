In II municipio si è dimessa una consigliera della lista Calenda

C'è un avvicendamento nel parlamentino del II municipio. Il 2 febbraio, passate in sordina durante la campagna elettorale per le elezioni regionali, sono state ufficializzate le dimissioni di Caterina Boca, consigliera d'opposizione eletta nelle fila della lista Calenda Sindaco, quota Azione.

Caterina Boca (Azione) si dimette dal consiglio del II municipio

Boca, avvocato che si occupa di progetti sociali e immigrazioni per Caritas italiana, alle elezioni amministrative del settembre 2021 sfiorò il ballottaggio: al primo turno, infatti, ottenne il 27,6% fermandosi a solo un 1,6% di distanza da Patrizio Di Tursi, candidato del centrodestra. Quello iniziato un anno e mezzo fa era il secondo mandato per la calabrese di Lamezia Terme, classe 1974. Nel 2016, quando gli unici due municipi a tenere dall'ondata Cinquestelle furono il II e il I, Boca era stata eletta nelle fila del Pd ed eletta presidente della commissione politiche sociali.

Fuori dal Pd dopo la mancata sfida a Del Bello nel 2021

L'ormai ex consigliera municipale nel 2021 avrebbe voluto candidarsi alle primarie del centrosinistra per scegliere chi presentare alle amministrative, appoggiata da AreaDem di Bruno Astorre, segretario regionale del Pd. Ma alla fine la maggioranza dei circoli territoriali scelse di convergere su Francesco Del Bello. Subito dopo Caterina Boca salutò i dem per accasarsi in Azione e provare, sfiorandola, l'impresa di scalzare l'ex compagna di partito.

"Motivi lavorativi, ho rispetto del mandato affidatomi dagli elettori"

"Il motivo principale delle mie dimissioni è il lavoro - spiega a RomaToday Boca - . Negli ultimi mesi facevo molta fatica a svolgere la mia attività, perché ho ricevuto incarichi nuovi, anche di responsabilità, non riuscivo più a conciliare la professione con l'impegno politico nelle istituzioni e questa cosa mi ha messo in crisi. Si riceve un mandato dagli elettori ed è giusto che si possa rispettarlo". Ormai, soprattutto dal Covid in poi, le sedute di commissioni e consigli si svolgono in modalità mista o completamente online: "Ma non mi sembrava giusto - risponde Boca - fare le sedute levando l'audio e oscurando la telecamera, seguendo a spizzichi e bocconi. Non è così che si rispettano gli elettori e i cittadini. E poi al mio posto entra una ragazza in gamba, che ha più tempo di me per dedicarsi all'attività". Prende il suo posto, quindi, Maria Beatrice Mattei, 24 anni, che a settembre 2021 ottenne 256 preferenze senza riuscire ad essere eletta.

"Non capisco la visione di città di questa giunta"

"Non riesco a capire la visione della città di Gualtieri e del territorio da parte di Del Bello - commenta infine Boca, tirando le somme della sua attività amministrative negli ultimi 17 mesi - . Quello che manca è il senso della politica del governare, questo l’ho notato. L’opposizione non è forte, il consiglio è fortemente depauperato. La politica si è ridotta a prendere decisioni su attività che dovrebbero essere esclusiva degli uffici".