A Roma riaprirà uno storico cinema di quartiere chiuso da oltre vent'anni

Aperto negli anni '50 col nome di "Apollo", noto anche come "Africa", poi chiuso nel 2000, venduto all'asta nel 2019 per meno di 900.000 euro. Ora l'ex cinema del quartiere Africano, in via dei Galla e Sidama, è destinato veramente a riaprire dopo il falso allarme del 2020, quando alcuni lavori di ristrutturazione iniziati a settembre lasciarono intendere un imminente nuovo corso per la sala da 2.000 posti. Adesso dal municipio arriva la buona notizia: il cinema riaprirà.

L'ex cinema Apollo riaprirà i battenti

I tempi non sono ancora ben definiti, ma i lavori sono in corso. Già in estate i più attenti residenti del quartiere Africano avevano notato via vai di operai, ora l'ingresso di via dei Galla e Sidama è stato oscurato con dei pannelli e continuano i movimenti. La società che ha acquisito la particella che include il cinema (la Dea Srl, ma chi prese all'asta i locali nel 2019 era la Adriano Srl) sta rimettendo in funzione lo spazio, ma con delle novità.

Sala di proiezione e attività culturali

Infatti, come spiega la presidente del II municipio Francesca Del Bello "l'attività sarà in parte cinema e in parte attività culturali, tra queste anche una scuola di danza. Come prevede il Piano Regolatore Generale, le vecchie sale cinematografiche chiuse possono essere rifunzionalizzate riservando una parte ad altra destinazione". Niente a che vedere con quanto potrebbe succedere all'ex cinema Palazzo di piazza dei Sanniti a San Lorenzo. Inoltre, il nuovo/vecchio cinema potrebbe beneficiare di un parcheggio a due passi, quello di via Homs.

Spiragli anche per il parcheggio di via Homs

"Tra chi sta trattando con la Glicine Srl (società proprietaria del parcheggio chiuso di via Homs, ndr) - spiega Del Bello - c'è anche la nuova proprietà del cinema. Ora non so cosa succederà, i tempi non sono brevi, ma l'obiettivo principale è riaprire il parcheggio". Chiuso ormai a giugno 2022, mai riaperto, è al centro di un acceso dibattito e tutto il quadrante si aspetta novità: "Lo scopo è mettere a terra il progetto di realizzazione di un'area verde - continua la minisindaca - insieme al parcheggio interrato e impianti sportivi. Ma i tempi sono lunghi, il passaggio di proprietà non è ancora avvenuto e poi ci sarà un permesso di costruire da chiedere e potrebbe volerci anche più di un anno e mezzo".