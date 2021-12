Centri anziani, salta definitivamente la delibera per i fondi 2021: "Ma sarà il Municipio ad erogarli"

Alla fine la delibera sullo stanziamento dei fondi per le attività 2021 dei centri anziani non è stata votata, così è intervenuto l'assessore alle Politiche Sociali Gianluca Bogino. Si può dire che, almeno il Natale, per i "nonni" del Municipio II è salvo, anche se non per tutti.

Ma cosa è successo esattamente? Come riferito una settimana fa, durante il consiglio del 7 dicembre al momento del voto sull'atto che prevedeva 25.000 euro da distribuire a 6 centri anziani, è stata sollevata una pregiudiziale statutaria dalla consigliera d'opposizione Elisabetta Gagliassi (M5S), poiché il segretariato generale di Roma Capitale aveva chiesto che la Ragioneria si esprimesse sulla corretteza del documento.

Il motivo è che nel documento erano state specificate le somme da destinare per ciascuno dei centri, dunque senza l'ok di chi sostanzialmente tiene i conti, non avrebbe potuto essere approvato. Inoltre, dopo una sospensione di circa due ore chiesta dai capigruppo per discutere sul da farsi, al rientro nel parlamentino di via Dire Daua è venuto meno il numero legale. L'atto è tornato dunque in commissione Politiche Sociali: "Volevamo evitare di dover chiedere una direttiva all'assessore - spiega Federica Serratore (pd), presidente della commissione - così ho convocato una seduta con urgenza per martedì 14. Sono stati proposti degli emendamenti per rendere votabile la delibera, maggioranza e opposizione erano concordi, ma non si rientrava più nei tempi per riportarla in consiglio e votarla". Come viene spiegato a Roma Today, infatti, la Ragioneria chiuderà il 20 dicembre. "A quel punto l'unica soluzione è stata quella di impegnare l'assessore - continua Serratore - così da preservare almeno le attività durante le festività natalizie".

Così Bogino si è messo al lavoro per individuare i centri anziani disposti a svolgere attività di socializzazione di fine anno, come cene di Natale, Capodanno e concerti: "Hanno risposto favorevolmente in tre - fa sapere - ovvero Villa Leopardi, Villaggio Olimpico e San Lorenzo". Adesso, quindi, sarà direttamente il Municipio a stanziare i fondi, atto che non necessità di un passaggio in consiglio.