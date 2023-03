"Fuga" dei dipendenti dal II municipio: in un anno andati via in 26 e gli uffici sono in crisi

A dicembre 2021 dal II municipio, un mese scarso dopo l'insediamento ufficiale della nuova amministrazione capitolina, partì un grido d'allarme: "Ci servono almeno 45 dipendenti". D'altronde la maggioranza che governa da un anno e spiccioli il territorio è la stessa che c'era nei 5 precedenti e aveva già un quadro abbastanza preciso della situazione. A distanza di 15 mesi la situazione non è migliorata, nonostante il "record" di assunzioni.

In II municipio assunti 25 nuovi dipendenti: ma non bastano

Il vicepresidente e delegato al personale, Emanuele Gisci, torna sull'argomento e le notizie non sono buonissime. Anche se nell'ultimo anno sono arrivate nuove leve, per lo più giovani, la coperta è rimasta corta. Dal commercio ai servizi sociali, non c'è un ufficio che non soffra il sottodimensionamento del personale e non c'è assessorato che sia costretto a ritardare l'annuncio politico di atti amministrativi, a causa della scarsità di funzionari addetti a scriverli, controllarli, caricarli sul sito ufficiale del municipio. "Abbiamo ricevuto 25 risorse nuove - specifica Gisci a RomaToday - e mi sento di dire che sia quasi un record. Il problema è che non basta: basti pensare che a livello cittadino attualmente ci sono 22.000 dipendenti, ma la dotazione base dovrebbe essere pari a 31.000".

Da dicembre 2021 a febbraio 2023 in 26 sono andati via: "Colpa dei concorsi"

Quindi il problema è comune, si sa. Lo ha detto più volte anche il sindaco Roberto Gualtieri. E per chi pensa che in II siano stati fortunati con 25 nuove unità, tra funzionari tecnici-amministrativi e addetti al sociale, sbaglia perché non sa quanti invece se ne sono andati: "Nello stesso anno in cui sono arrivate 25 persone - prosegue Gisci - se ne sono andate 26. Tra trasferimenti e dimissioni volontarie. Più i pensionamenti, ma questo dato al momento non ce l'ho aggiornato". Quindi, potenzialmente, una trentina di unità in meno. Ma dov'è che vanno quelli che si fanno trasferire? "Sono stati fatti molti concorsi - spiega Gisci - e diversi dipendenti hanno vinto due o tre bandi, scegliendo la soluzione migliore per loro". Che, evidentemente, non è restare a servire Roma Capitale.

Gisci (Pd): "Il nostro è un territorio molto sfruttato, abbiamo necessità diverse"

"Abbiamo avuto già molti confronti con l'assessorato competente - conclude il vicepresidente del II - perchè noi siamo un territorio diverso dagli altri. Qui ci sono moltissime persone non residenti che passano ogni giorno, tra lavoratori, dipendenti delle università e studenti, commercianti, lavoratori e pazienti del policlinico, migliaia di pendolari che passano di qui per arrivare in centro. Per non parlare delle ville storiche, dei comandi generali delle forze dell'ordine, delle grandi caserme, dei ministeri, dei musei e siti archeologici. E' vero che condividiamo gli stessi problemi di altri municipi, ma noi abbiamo maggiori necessità".