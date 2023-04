Dopo il lungo cantiere di largo Somalia i commercianti "battono cassa"

Oltre un anno di lavori, traffico deviato, parcheggi scomparsi, disagi quotidiani man mano che il cantiere si evolveva: largo Somalia e le strade limitrofe, al quartiere Africano, sono rimaste ostaggio di operai e tecnici da luglio 2021 a settembre 2022 a causa di una voragine - poi diventate due - che ha costretto Acea Ato 2 a ricostruire il sistema fognario della zona. A sentire il peso delle chiusure stradali anche i tanti commercianti di zona, penalizzati dall'impossibilità per i clienti di arrivare facilmente con mezzi pubblici e privati. Per questo il consiglio del II municipio chiede al Comune il riconoscimento del disagio economico.

Le voragini di largo Somalia

A causa delle due voragini che hanno interessato largo Somalia, al quartiere Africano, la prima delle quali aperta a luglio 2021, per oltre un anno un quadrante intero del II municipio è rimasto quasi isolato. Autobus deviati, traffico impazzito, parcheggi divorati dal cantiere. La necessità di ricostruire ex novo due camere e la conduttura della fogna, arrivata a fine vita dopo decenni di lavoro e per questo crollata portandosi dietro il manto stradale, ha comportato mesi e mesi di passione per migliaia di residenti, per chi transita nella zona per andare in ufficio o a scuola e per i commercianti, rimasti quasi fuori dai giochi per troppo tempo, considerate anche le chiusure di via di Villa Chigi e via Mancinelli.

La richiesta del municipio al Comune per i ristori ai commercianti

"Così come previsto dalla normativa vigente - ha commentato il Pd municipale - ciop la delibera comunale 56 del 2006, previa conferma del riconoscimento da parte della giunta municipale e capitolina, ora siamo in attesa che il dipartimento competente recuperi i fondi necessari per l’espletamento del bando a cui potranno partecipare gli operatori commerciali dell’area colpita dal disagio economico. Come ente locale abbiamo l’onere di stare accanto ai nostri commercianti nei momenti di crisi. Un ristoro, anche se di piccole entità, può aiutare quelle attività commerciali che abbiano subito un disagio".

I precedenti per i cantieri infiniti tra il 2019 e il 2020

Già nel gennaio 2022 la prima giunta di Francesca Del Bello firmò tre delibere, trasmesse poi in Campidoglio, che chiedevano l'apertura di un avviso pubblico per far accedere ai ristori i commercianti di altri quadranti del territorio: via Alessandria, piazza Massa Carrara, via Salento e via Magliano Sabina. In quel caso gli esercenti erano stati penalizzati fortemente da altri cantieri, tutti tra il 2019 e il 2020 e sempre sotto la responsabilità di Acea Ato 2 per problemi alla rete fognaria. "Ritengo che questo tipo di procedure - commenta il capogruppo Pd, Roberto Ferraresi - sia necessario avviarle per tutte quelle situazioni di crisi commerciale che derivano dall’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche. Un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri che insieme a me hanno sottoscritto e approvato il presente atto e agli uffici per il continuo sostegno all’aula".