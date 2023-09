Due bambine di 6 anni sono fuggite da scuola per andare dalla nonna

Avrebbero chiesto di andare al bagno, ma invece di entrarci hanno preso le scale che dal primo piano portano all'androne d'ingresso e sono uscite in strada. È quanto sarebbe successo il 22 settembre nell'istituto comprensivo "Clotilde Pini" al quartiere Africano, raccontato in prima istanza dal quotidiano La Repubblica. Protagoniste due bambine di sei anni, iscritte alla prima elementare. Che il fatto sia accaduto è innegabile, tanto che c'è un'ispezione interna decisa dalla dirigente scolastica. La dinamica è ancora incerta e la ricostruzione, a distanza di cinque giorni, è in corso.

Le bambine di 6 anni che scappano da scuola

La storia è questa: due bambine escono dal portone della scuola montessoriana di via Santa Maria Goretti al quartiere Africano, intitolata alla memoria della maestra Clotilde Pini. È piena mattinata di venerdì 22 settembre, le due piccole iscritte alla prima elementare attraversano la strada e arrivano fino alla porta di casa della nonna di una delle due, alla quale prende quasi un colpo. In pochi minuti il figlio della signora, padre di una delle bambine, si precipita a casa della madre e riporta le due fuggiasche a scuola.

Cosa sarebbe successo

Ma come è potuto accadere? Se lo chiedono le maestre, la preside, il personale scolastico (i bidelli), i genitori preoccupati che con una delegazione hanno incontrato già la dirigente, Maria Beatrice Furlani. Alla comunità scolastica è stato detto che è in corso un'ispezione interna, ma già circolano diverse dinamiche. Una è quella che spiegherebbe la breve fuga delle due bambine con il concatenarsi di una serie di sforunate coincidenze: le piccole alunne si sono confuse con bambine e bambini poco più piccoli che stavano uscendo, proprio a quell'ora, dalla fase di inserimento nella scuola materna. Come spiega una mamma: "L'inserimento è molto lungo, i nuovi iscritti ancora non fanno fino alle 16 - conferma - quindi a quell'ora, prima del pranzo delle materne, l'androne è ancora pieno di bambini che stanno andando via". Quindi le due fuggiasche, senza volerlo, avrebbero ingannato maestre e bidelli (ce n'erano due nell'androne, a quanto viene riferito non ufficialmente) e guadagnato l'uscita senza destare sospetti. Ancor prima, chiedendo e ottenendo il permesso di andare in bagno per poi prendere le scale e scendere, hanno eluso anche il controllo della bidella che opera al primo piano, che in quel momento si sarebbe trovata proprio al bagno. La ricostruzione, ripetiamo, è tutta da confermare e arriva da resoconti di genitori della scuola.

Molta agitazione ma nessuna denuncia

La dirigente non ha voluto rilasciare dichiarazioni a RomaToday. Nel frattempo, dopo aver incontrato singolarmente i genitori delle bambine, una delegazione di genitori della classe, le maestre, i bidelli e il Dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi), a breve farà una riunione collettiva proprio perché le versioni dell'accaduto sono differenti, nelle modalità e nelle tempistiche. Al momento, al di là di una forte preoccupazione e di una volontà di comprendere cosa sia successo, non risulta che nessuno abbia sporto denuncia. Le due bambine, per fortuna, non si sono fatte male attraversando via di Santa Maria Goretti per andare dalla nonna e non se ne sono andate in giro per il quartiere, ricostruzione che alcune fonti interne alla scuola smentiscono.