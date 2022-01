Municipio II: dal bilancio più fondi per parchi, sociale e manutenzione stradale

Circa 30 milioni di euro da spendere solo nel 2022, un incremento di quasi 3 milioni rispetto a quanto precedentemente previsto: è quanto è riuscito ad ottenere il Municipio II, che prima di Natale ha approvato a via Dire Daua il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.

Da San Lorenzo ai Parioli oltre 12 milioni per strade e marciapiedi

Tra gli interventi inseriti nel documento, su richiesta della giunta guidata da Francesca Del Bello, ci sono opere pubbliche che interesseranno la riqualificazione della sede stradale e l'area verde di via Mascagni all'Africano (2 milioni), di via Pinciana (2 milioni), delle strade e dei marciapiedi nel quartiere San Lorenzo (1 milione), nel quadrante Parioli-Pinciano (3,5 milioni), Bologna-Lanciani-Italia (2 milioni), Flaminio-Villaggio Olimpico incluse le aree verdi (2 milioni) e Trieste-Africano (3 milioni). Inoltre il bilancio prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per la pedonalizzazione di viale della XVII Olimpiade, decisa tramite un percorso partecipativo.

Più risorse per il verde grazie al decentramento

"Il bilancio deve essere ancora approvato dal consiglio comunale - sottolinea la presidente del II, Francesca Del Bello - ma una prima novità importante è che rispetto agli anni passati c'è una prospettiva di poter gestire nuove aree verdi tramite il decentramento, quindi in funzione di questo obiettivo abbiamo fatto richiesta di circa 1 milione di euro per la manutenzione, sarà una delle attività in cui ci adopereremo maggiormente, dove necessario. Abbiamo chiesto risorse (400mila euro, ndr) anche per le installazioni delle aree ludiche, pensiamo al parco dei Caduti a San Lorenzo che è tra le gli spazi che verranno trasferite al Municipio, lì c'è bisogno di una nuova area cani e della risistemazione dell'area centrale. Una delle cose che faremo sicuramente è intervenire sul verde del Villaggio Olimpico, oltre che a piazza dei Carracci. Tra Parioli e Trieste le aree verdi più importanti rimarranno di competenza del Comune, come parco Nemorense, villa Chigi e villa Glori". Previsti poi 500mila euro per Villa Chigi, mentre per quanto riguarda i casali storici di Villa Ada (incluso quello della Finanziera), fuori dal bilancio previsionale perché di competenza del dipartimento tutela ambientale sono a disposizione circa 8 milioni di euro.

Edilizia scolastica: nuove coperture in due istituti del territorio

Per quanto riguarda gli interventi sull'edilizia scolastica "ci sono in ballo progetti per le coperture alla scuola Lante della Rovere e l'asilo nido Lucignolo e Pinocchio" fa sapere Del Bello. Da piano d'intervento sono previsti 460.000 euro nel primo caso e oltre 580mila nel secondo. Continuerà poi l'opera di realizzazione degli accessi sicuri iniziato nel 2018 in diversi istituti scolastici: "Stiamo finendo i lavori alla Contardo Ferrini di Villa Chigi - fa sapere la presidente - , poi è in previsione via Asmara, mentre quello alla scuola Il Giardino Incantato di via Pinciana è incluso nei 2 milioni messi a previsione per il quadrante di riferimento". Sono poi stati messi a bilancio ulteriori 2 milioni di euro per interventi sull'intero patrimonio immobiliare scolastico municipale.

Servizi sociali: 590mila euro aggiuntivi

Rispetto agli investimenti sui servizi sociali, il Campidoglio tramite un maxi emendamento di giunta ("dovrebbe arrivare entro pochi giorni"), metterà a disposizione 10 milioni di euro da suddividere tra i 15 Municipi: "I criteri si baseranno sull'estensione del territorio - prosegue la minisindaca - sul numero di abitanti e poi ci sarà una quota parte divisa equamente. Secondo i calcoli al II spetteranno 590mila euro in più e la gran parte di queste risorse le utilizzeremo per coprire i servizi sociali, in particolare il potenziamento del centro per disabili gravissimi". Una cifra che si aggiunge ai già previsti 12 milioni di spese ordinarie, l'80% del totale.

Gisci: "Siamo molto soddisfatti"

"E' un bilancio di cui siamo molto soddisfatti - commenta il vicepresidente con delega al Bilancio, Emanuele Gisci - . Abbiamo avuto a disposizione circa 30 milioni di euro, una cifra del genere da quando faccio politica non l'ho mai vista. Finalmente da parte dell'amministrazione centrale c'è la volontà di far diventare i Municipi veri e propri enti di prossimità con competenze concrete, tramite risorse che vengono effettivamente messe a disposizione. Tra le spese previste mi preme di aggiungere che ci saranno 2 milioni di euro per restituire alla cittadinanza romana il villino storico di Villa Leopardi. Abbiamo fondi per la zona 30 di piazza Alessandria, circa 150mila euro per interventi a favore dei centri anziani. Per i mercati abbiamo 1 milione e mezzo per la riqualificazione del Mercato Italia e in aggiunta, come manutenzione ordinaria e straordinaria, altri 500mila per tutti gli altri".