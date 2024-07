Nel 2025 sulla Nomentana una nuova casa per il "Dopo di Noi" con i soldi del Pnrr

Come avevamo anticipato ad aprile, l'ex sede municipale di via Nomentana 423 diventerà presto un luogo per il "Dopo di noi". Grazie ai fondi Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, la palazzina verrà riqualificata.

Appartamenti per disabili gravi sulla Nomentana

Il cantiere vero e proprio inizierà a settembre, finanziato con 400mila euro. Il 16 luglio sono invece partite le operazioni di bonifica. Gli appartamenti che verranno creati, entro la fine del 2024, ospiteranno fino a 12 persone con disabilità grave che, per vari motivi, sono rimaste prive del sostegno familiare. Il centro dell'applicazione della legge sul "Dopo di noi", infatti, è proprio quello di fornire un futuro a chi, altrimenti, finirebbe probabilmente in istituti.

Inaugurazione a inizio 2025

“Questo progetto servirà a garantire una vita autonoma alle persone più fragili anche quando non hanno più genitori e familiari" dichiara la presidente del II municipio Francesca Del Bello. “Dopo questa fase di bonifica, i lavori di ristrutturazione (a cura dell'Asp Asilo Savoia, ndr) – fa sapere l’assessore al patrimonio Emanuele Gisci - inizieranno poi a settembre, e dureranno per circa quattro mesi". Questo significa che l'inaugurazione potrebbe avvenire nel mese di gennaio 2025. “Questo immobile - aggiunge l’assessore al sociale Gianluca Bogino - ci darà la possibilità di partire con le coabitazioni vere e proprie, dando pieno compimento alla legge sul nel nostro territorio".