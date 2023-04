Abusi mai abbattuti e crateri che deturpano il paesaggio: nel cuore dei Parioli il degrado è storico

Tra meno di due mesi sarà passato un anno esatto dalla chiusura definitiva del Panamino, il punto verde ristoro abusivo all'interno del parco Rabin a Villa Ada. Dopo quindici anni di attività, svolta ampliando la planimetria in maniera irregolare, l'esercizio ha dovuto interrompere la somministrazione grazie all'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha messo i sigilli all'area. D'altronde la sentenza del Consiglio di Stato del 19 gennaio 2016 era stata chiara, respingendo il ricorso del concessionario presentato dopo il pronunciamento del Tar un anno prima. Ad oggi, però, la struttura è ancora in piedi e l'area abbandonata. E non solo per colpa del Panamino.

Il Panamino chiuso un anno fa

Un anno fa i vigili mettevano i sigilli al cancello del Panamino, il bar-ristorante che per 15 anni ha servito colazioni, pranzi e cene organizzando eventi di ogni genere sin dal 2002, quando iniziò la convenzione/concessione con il Comune e fino a dopo il 2016, quando già il Tar aveva sentenziato che quello commesso dai gestori era un abuso e l'attività doveva cessare. A un anno di distanza ancora è tutto come prima e nel parco Rabin, ai confini con Villa Ada nel cuore del II municipio, ancora non è partito il bando (a cura del dipartimento tutela ambientale) per riconsegnare alla collettività l'area.

L'edificio trasformato in villino senza autorizzazioni

Non c'è solo il mancato abbattimento del Panamino a preoccupare i cittadini e le associazioni. Anche il villino Todini, sequestrato nel 2011, è un grosso punto interrogativo. L'edificio, all'epoca di proprietà dell'ex europarlamentare ed ex presidente di Poste Italiane Luisa Todini, si era meritato i sigilli per lavori di ampliamento non autorizzati. Venduta da un costruttore alla politica di origini umbre nel 2010, la struttura doveva diventare un villino ma la concessione edilizia rilasciata era risultata difforme rispetto alle opere in corso: il fabbricato del box auto era stato unito all'abitazione trasformando la tettoia originale di eternit in un'area abitativa e la chiusura della veranda, unitamente al cambio di destinazione d'uso dell'autorimessa, non erano compatibili con la domanda di condono di edilizia presentata. Non solo: la Regione non aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, essendoci vincolo data la posizione all'interno di Villa Ada e Monte Antenne. "Perché non recuperarlo per qualche funzione pubblica, sociale o culturale?" chiedono dall'Osservatorio Sherwood, che si occupa di tutelare la villa storica del Salario.

Il cratere lasciato dal maxi-parcheggio interrato abusivo

E infine il cratere lasciato dal cantiere iniziato per costruire un maxi-parcheggio interrato, bloccato dai vigili e finito nel dimenticatoio. Dovevano metterci 497 auto, nel sottosuolo di Villa Ada, con un'estensione di quasi 13.000 mq. La società che voleva costruire aveva presentato, a marzo 2010, solamente una Dia (dichiarazione di inizio attività) sfruttando la legge Tognoli, quella che permette di realizzare parcheggi senza troppi fronzoli qualora siano "pertinenziali". Per la magistratura era un escamotage per speculare e così, niente da fare. Il buco, però, è rimasto: "Perché non si esegue il ripristino dei luoghi dove ora si apre il gigantesco cratere - continua l'Osservatorio - del proditorio tentativo di realizzare un parcheggio interrato in area vincolata di Villa Ada?"

Carteinregola: "Chiediamo immediata demolizione"

"Auspichiamo l’immediata demolizione degli abusi - dichiara l'associazione Carteinregola - in un’area verde di proprietà pubblica, peraltro soggetta a specifico vincolo di tutela e il ripristino di un punto ristoro che possa svolgere adeguatamente l’importante attività di servizio alla cittadinanza oltreché di manutenzione dell’area verde che gli potrebbe essere affidata".