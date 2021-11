X Municipio: Falconi presenta la nuova Giunta, un assessore già si dimette e 2 consiglieri disertano

Nel X Municipio il mare è agitato non solo ad Ostia, ma anche ad Acilia. Nell'entroterra, dove oggi si è svolto il primo Consiglio con la presentazione della Giunta del neo presidente Mario Falconi, espressione del Partito Democratico (non iscritto al partito) e rappresentante del centrosinistra che ha sconfitto Monica Picca al ballottaggio. Gli assessori, almeno quelli nominati fino ad ora, saranno Denise Lancia, Giuseppe Sesa, Angela Mastrantoni, Antonio Caliendo e Valentina Prodon come sarà vice-presidente con delega a Transizione Ecologica, Ambiente, Sport e Personale.

Chi invece doveva essere nominato assessore, ma ha rinunciato - dimettendosi, è Eugenio Bellomo, storico esponente della sinistra del litorale romano e già capogruppo di Sel quando a guidare il Municipio c'era Andrea Tassone. Bellomo era stato designato dal Centrosinistra come assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio. Questa mattina, prima ancora del Consiglio, il sindacalista e infermiere del Grassi, ha incontrato il presidente Mario Falconi per rinunciare alla nomina. Dimissioni formalizzate e accettate da Falconi, come annunciato in aula al suo esordio da presidente.

Neanche il tempo di insediarsi che per Falconi, quindi, già arrivano le prime grane. E sono interne, perlomeno da un fuoco "amico" come la polemica portata avanti dai Giovani Democratici, con in testa Margherita Welyam, che nei programmi sarebbe dovuta diventare la nuova capogruppo del Pd in aula e Raffaele Biondo. I due giovani, per altro entrambi i più votati nel centrosinistra alle scorse elezioni, si sono incatenati venerdì davanti al parlamentino di Ostia mostrando lo striscione con scritto 'Tassone bis'.

Due consiglieri Pd disertano

Una polemica lunga, esplosa, proseguita nel week end e che ancora oggi continua. Un dissidio interno al Partito Democratico che ha portato una serie di conseguenze pesanti con cui Falconi ha fin da subito dovuto fare i conti. Welyam e Biondo, oggi, hanno disertato il Consiglio, motivando la loro scelta con un post su Facebook: "Sono una Consigliera eletta, ho l'onere e l'onore di rappresentare i cittadini e il territorio e andrò in Consiglio a dare concretezza alle battaglie che negli anni abbiamo perseguito assieme alla cittadinanza. Ma non oggi. Non mi presenterò alla prima riunione del Consiglio Municipale. Siamo amareggiati dalle vicende delle ultime settimane, dalle forzature, dall'assenza di dialogo, dagli insulti alle forme democratiche messi in atto da un Partito locale che anziché cogliere l’elezione di due giovani consiglieri come un'opportunità di discontinuità, ha preferito barricarsi in dinamiche passate, che nulla di positivo possono restituire al nostro territorio. Non possiamo permettere che quanto accaduto passi inosservato e scompaia in un nulla di fatto".

Assente, e "disertore", anche Marco Possanzini. Anche lui consigliere di Maggioranza, ma non del Pd, tra le fila di Sinistra Ecologista. Possanzini ha supportato subito la battaglia di Welyam e Biondo all'interno del Pd.

Falconi minaccia querele

Falconi, a tratti deluso - come lui stesso ammesso - ha spiegato in parte quanto successo nei giorni scorsi: "Ho deciso di fare il presidente del X Municipio per amore del territorio. Purtroppo quello che è capitato nelle ultime ore con la protesta dei Giovani Democratici, non l'ho mai vissuto in tanti anni da medico e da sindacalista. Chi è andato oltre le righe, ritraendomi anche in foto montaggi oltre le righe, ne risponderà nelle sede opportune", ha detto facendo intendere che ci saranno degli strascichi legali dopo la protesta in seno al Pd, con il gruppo dei GD che non intende fare però passi indietro e, anzi, rilancia annunciando nuove proteste come quella di oggi, al Nazaremo, per incontrare Enrico Letta.

Chi sono i nuovi assessori della giunta di Mario Falconi

I nomi degli assessori della nuova Giunta, nel frattempo, sono ufficiali: Denise Lancia alle Politiche Sociali e Pari Opportunità; Giuseppe Sesa al Bilancio e Politiche Abitative; Angela Mastrantoni a Cultura, Scuola e Politiche Giovanili; Antonio Caliendo alle Attività Produttive e Turismo. Falconi terrà invece le deleghe su Mobilità, su Urbanistica, sul Litorale, e - temporaneamente in attesa del nuovo assessore - anche quelle dei Lavori Pubblici e Patrimonio. Valentina Prodon, invece, sarà vice-presidente con delega a Transizione Ecologica, Ambiente, Sport e Personale.