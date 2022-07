Le deleghe delle spiagge di Ostia tornano a Roma, il dibattito in municipio diventa uno show tra parolacce e polemiche

Parolacce, polemiche, frecciatine e qualche insinuazione. Ostia ha "perso" ufficialmente le deleghe sulle spiagge, tornate in mano al Campidoglio e al sindaco Roberto Gualtieri. Il X Municipio, da una parte l'amministrazione del centrosinistra e dell'altra le opposizioni, è spaccato e l'ultimo consiglio è diventato così infuocato. A fare da mattatore a quello che si è trasformato in un vero e proprio show, Mario Falconi, focoso presidente del parlamentino di Ostia.

Il numero uno del X Municipio, medico di famiglia, per oltre nove minuti - tutti in streaming - è stato ripreso nel suo intervento che ha spaziato tra le accuse contro i "poteri forti" che hanno gestito per anni il mare di Roma, fino agli attacchi contro le opposizioni e contro il municipio responsabile, a suo dire, di non aver aggiustato i condizionatori tanto che "se qualcuno conosce un amico fidato, proviamo a fare una colletta per l'aria condizionata" per combattere il caldo in aula, ha detto in tono scherzoso.

"Municipio era ed è debole contro i poteri forti"

Fatto sta che Falconi è stato un vero e proprio fiume in piena: "L'opposizione mi dice che ho preso una decisione vigliacca. Ricostruzione che rifiuto in pieno. Sulla delega è stata una mia decisione. In questi anni al municipio chi si è fatto i cazzi suoi, se li è continuati a fare alla grande. Non sono nemico dei balneari, sono una persona equilibrata. Però registro, vivendo qua da una vita, che chi si è voluto riempire il portafoglio due tre mesi all'anno e poi andare all'estero, l'ha fatto".

Il X Municipio, secondo Falconi, "era ed è debole per contrastare i poteri forti. L'associazione balneari italiani è un'associazione molto potente e il municipio è troppo debole per contrastare i poteri forti. Questo non significa che io domani faccio la guerra ai balneari. Ma provo a proteggere quella parte di popolazione che non si può permettere lo stabilimento, di pagare un sacco di soldi. Perché so' fatto così", il duro appunto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Falconi deve farsi ascoltare dalla Procura"

Il lungo intervento, senza censura, è stato diffuso in video da Alessandro Ieva, che nella scorsa tornata elettorale si candido come presidente per il Movimento 5 Stelle: "Le parole del presidente Falconi dette in aula consiliare non devono passare indifferenti. L'atteggiamento poco istituzionale e i suoi turpiloqui non sono una novità, ma ciò che ha dichiarato non va banalizzato. Dire che il municipio non è in grado di contrastare i poteri forti e per questo è meglio che le deleghe sulle spiagge tornino a Roma è un fatto grave. Se il Presidente arriva a fare queste dichiarazioni deve farsi ascoltare dalla Procura come persona informata sui fatti, differentemente se è solo il suo modo giullaresco di spiegarsi è meglio che rassegni subito le dimissioni".

"La maggioranza ha fatto una scelta politica"

L'intervento di Falconi, condito, è stato lungo. Tra battute del tipo "sono romano e romanista" scusandosi "per il calore che ci sto mettendo", il presidente del X Municipio, ha continuato in maniera accorata: "Non potete dirmi che mi sto deresponsabilizzando, che sono il vigliacchetto di turno che per tenere il culo su questa cazzo di sedia dico sì. Non sono io. Mettiamoci in testa che la maggioranza ha fatto una scelta politica e ritiene che l'unione delle istituzioni sarà la forza di questo territorio. In questi anni chi ha avuto più soldi ha avuto ragione, la debolezza del municipio è stata dimostrata già negli anni scorsi. Mettendo insieme Municipio, Regione e Campidoglio, noi potremo trasformare questo municipio". Il presidente è un fiume in piena: "Lo so che è uno sfogo, ma sembra che state parlando con un ragazzino. Vaffanculo ho detto a un ministro della Repubblica".

Il condizionatore rotto

Qualcuno dalla maggioranza ho provato a gettare acqua sul fuoco. "Stiamo registrando, presidente", lo ha avverito la presidente dell'aula, aggiungendo: "Probabilmente il caldo non giova". E proprio sul caldo, Falconi non si è fatto scappare un'altra battuta: "Facciamo una colletta, se aspettiamo il Municipio che sistema l'aria condizionata quest'estate salta". E ancora la presidente di aula: "Questo non si verbalizza però".

"Turpiloquio inaccettabile, Falconi chieda scusa"

"Quello che abbiamo ascoltato dalla bocca del presidente del X Municipio è inaccettabile e chiedo a Falconi intanto di venire a porgerci le formali scuse in aula 'Massimo Di Somma', che merita rispetto delle istituzioni e dignità. - ha detto Andrea Bozzi, capogruppo della 'Lista Calenda' - Qui non si tratta di essere bacchettoni o troppo perbenisti, perché una parola può scappare a tutti, ma il reiterato ed arrogante turpiloquio, ripetuto anche quando abbiamo provato ad arginarlo tra l'imbarazzo generale, è inaccettabile. Il Municipio X non ha bisogno di improvvisati marchesi del grillo, ma di persone serie che sappiano almeno confrontarsi nel rispetto dei ruoli e in modo civile. Perché ieri oltre ai poteri sul litorale, purtroppo, abbiamo perso pure la faccia. Si scusi con tutti, se è in grado e lo faccia quanto prima".