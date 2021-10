VIDEO | Elezioni Municipio X, ballottaggio tra Mario Falconi e Monica Picca: le posizioni dei candidati per la valorizzazione del territorio

Spiagge, trasporti, valorizzazione del territorio, viabilità e l’annosa questione dell’autonomia e del ventilato decentramento: su questi temi si sono confrontati nella redazione di Roma Today, qualche giorno prima delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre, Mario Falconi e Monica Picca, rispettivamente candidato presidente per il centrosinistra e candidata presidente per il centrodestra del Municipio X.

Falconi e Picca il prossimo 17 e 18 ottobre si affronteranno al ballottaggio, con gli elettori chiamati a votare nuovamente per esprimere la loro preferenza su chi governerà il Decimo Municipio per i prossimi cinque anni, dopo un quinquennio di amministrazione pentastellata con la presidente uscente Giuliana Di Pillo e il vicepresidente Alessandro Ieva, candidato a queste elezioni e bloccato al primo turno con poco più del 20%. In attesa dell’esito del voto, ecco la loro visione sul tema della valorizzazione turistica del territorio.

Il Decimo Municipio è spesso associato esclusivamente al mare e alle spiagge, eppure Ostia in è solo mare. Son presenti poli turistici potenzialmente molto attrattivi, che non sembrano per suscitare la stessa curiosità nei turisti, come gli Scavi di Ostia Antica o la riserva di Castel Fusano. Qual è la strategia per valorizzare il patrimonio storico e culturale del Decimo, e andare oltre il concetto del “Ostia mare di Roma”?

Mario Falconi: Io abito a ridosso della Pineta di Castel Fusano e ho rischiato anche che si incendiasse la mia casa. Siamo stati abbandonati in questi anni da diversi punti di vista, serve sicuramente più attenzione al verde, Inoltre abbiamo un patrimonio archeologico che se lo avesse Macron, la Merkel o qualsiasi altro capo di Stato europeo verrebbe valorizzato in maniera eclatante, noi non abbiamo praticamente gestione. Questo va cambiato.

Monica Picca: È inimmaginabile che i turisti vengano a Roma e non sappiano che c’è il castello di Giulio II o la Pineta di Castel Fusano, la storia va rivendicata e rilanciata attraverso una serie di interventi mirati e l’interazione con le istituzioni diventa fondamentale. Pensiamo al coinvolgimento delle scuole, ad accordi puntuali con i tour operator, a collegamenti importanti per incentivare i turisti. Il Municipio deve far conoscere peculiarità e beni inestimabili al mondo, farò la presidente cercando di portare avanti interazioni e collegamenti che lo facciano.