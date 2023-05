Ad Ostia la Settimana della Comunità Educante

Sabato 27 maggio dalle ore 10:00 alle 13:00 si terrà ad Ostia al Parco XXV Novembre la giornata conclusiva della Settimana della comunità educante all'insegna dello sport.

Durante l'evento grandi e più piccoli parteciperanno ad attività di pallacanestro, pallavolo e mamanet (mix di pallavolo e palla rilanciata). Obiettivo della giornata è quello di ricordare l'importanza dello sport come strumento di educazione.

"È bello vedere la partecipazione e l'entusiasmo messo in campo da tanti ragazzi, insegnanti ed educatori che collaborano insieme per creare una rete sempre più forte, tra scuola e associazionismo, aiutando a far crescere la nostra comunità. Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato e le associazioni per la grande passione trasmessa nell'attuazione di tutte le iniziative proposte" ha commentato Andrea Morelli assessore alla cultura del municipio X.