Tritovagliatore di Ostia, M5s favorevole alla riaccensione: "È sacrosanta"

Per eliminare i rifiuti dalle strade, il campidoglio vuole giocarsi anche la carta del tritovagliatore di Ostia. In passato la sua messa in funzione ha alimentato la contrapposizione tra quanti ne temevano l’impatto e chi, invece, ne difendeva l’impiego.

Una riaccensione sacrosanta

“In sostanza è un ‘frullatore’ che trita la frazione indifferenziata in parti più grandi e più piccole e recupera i metalli, questo per 200-300 tonnellate giornaliere e per pochi giorni continuativi. Nulla di mostruoso”ha dichiarato Alessandro Ieva, il capogruppo M5s del Municipio X. Da ex assessore all’ambiente della giunta Di Pillo aveva difeso il ricorso al tritovagliatore. E continua a farlo adesso, definendo “sacrosanta” la sua riaccensione.

L'indice puntato sui detrattori del tritovagliatore

Per l’ex assessore municipale, quindi, la messa in funzione del tritovagliatore rappresenta una sorta di vittoria della linea pentastellata. E viene rivendicata, visto che dichiara di “volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe” perché al momento non si sono levate dichiarazioni contrarie. Mentre, “per quattro anni -ha commentato Ieva - i cittadini hanno subito terrorismo mediatico da parte del centrosinistra e del centrodestra che parlavano di "bomba ecologica", "discarica", descrivendo il nostro municipio come la pattumiera di Roma".

Mai un tritovagliatore ad Ostia

Va però osservato che, neppure tra le fila del M5s, la posizione sul tritovagliatore è mai stata così lineare. E così vale la pena ricordare, ad esempio, che per rasserenare quanti temevano la sua entrata in funzione, il consigliere capitolino Paolo Ferrara, infatti, nel maggio del 2017 aveva dichiarato che “Il tritovagliatore non arriverà mai a Ostia”.

I fatti hanno raccontato un’altra realtà. In via dei Romagnoli, a più riprese, sono arrivate centinaia di tonnellate di rifiuti al giorno, pronte per essere “frullate”. Com'è stato possibile se ne era stato escluso il ricorso? Perché, ha poi dichiarato lo stesso Ferrara, semplicemente “erano mutate le esigenze”.