Tenuta di Castel Porziano: pronte 79mila piantine per la riforestazione

Arrivano nuovi alberi ed arbusti per una delle aree boschive più preziose della regione, quella della Tenuta di Castel Porziano.

Nell’area verde che per quasi seimila ettari si sviluppa tra mare e città, l’opera di forestazione non si è mai conclusa. Ma se nel passato è avvenuta soprattutto per merito dell’amministrazione nazionale – la riserva nel 1999 è diventata riserva naturale statale – questa volta riceverà un contributo anche da quella cittadina. Perché, il Campidoglio, ha promesso la messa a dimora di decine di migliaia di piante, compresi molti esemplari di sughere, querce sempreverdi tipiche della macchia mediterranea.

Le piante in crescita nel centro vivaistico toscano

Le piante destinate al polmone verde del X Municipio sono state al centro di un sopralluogo che l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi ha eseguito insieme al vicesindaco della Città metropolitana Pierluigi Sanna. I due, nella giornata del 18 marzo, si sono infatti recati nel centro nazionale di biodiversità di Pieve Santo Stefano, nella provincia di Arezzo, dove sono presenti le serre all’interno delle quali vengono “fatte crescere le specie di alberi e arbusti destinati preliminarmente al ripristino forestale nella tenuta di Castel Porziano” si legge in una nota diramata dall’ex Provincia.

Gli alberi in arrivo nella Capitale

La giornata trascorsa tra le serre ed i campi di Pieve Santo Stefano, gestiti dai Carabinieri forestali del Cufa, rappresenta “soltanto l’inizio, un assaggio del lavoro che parte dopo l’estate, nel momento in cui inizierà la messa a dimora, con il transplanting delle oltre 114 mila piante, tra alberi e arbusti, che arrivano su Roma con la prima annualità” ha spiegato Alfonsi. La maggior parte di queste essenze verdi troveranno spazio nel polmone verde presidenziale.

Le piante promesse per la Tenuta presidenziale

“Oltre 79.000 di queste piante – ha infatti aggiunto l’assessore capitolina – andranno a nutrire, forestale e far rinascere La tenuta del Presidente a Castel Porziano, che ringraziamo per aver voluto mettere a disposizione tantissimi ettari per questo grande progetto cittadino”. Una volta piantate, sarà la Città metropolitana ad occuparsi della loro manutenzione, assicurando il controllo sul relativo attecchimento e sviluppo. In questo modo la tenuta di Castel Porziano, la prima foresta certificata del Lazio dal Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) sarà ancora più preziosa. E, con le nuove essenze arboree, contribuirà ulteriormente a fornire il proprio prezioso contributo all’ambiente visto che, come aveva spiegato a Romatoday Antonio Brunori, direttore generale di PEFC Italia “Una foresta ben gestita mitiga il cambiamento climatico”.