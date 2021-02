Emergenza freddo, Unione Inquilini lancia appello sui social: la Regione risponde e apre stazioni Roma-Lido per clochard

E' bastato un appello sui social lanciato da Unione Inquilini per attivare la Regione Lazio che si è impegnata ad aprire la stazioni della Roma Lido per i senza fissa dimora, visto il prolungamento dell'emergenza freddo. Lo scambio di battute è avvenuto sulla pagina Facebook della segretaria Unione Inquilini di Ostia Emanuela Isopo.

"In queste notti le temperature sono scese vertiginosamente, in strada ancora tanti senza tetto affrontano ora per ora la notte, nella speranza di arrivare al mattino. - ha scritto Isopo nel giorno di San Valentino - C'è necessità di empatia e umanità. Le stazioni di Lido Nord e Castel Fusano vanno aperte e messe a disposizione di volontari che accolgono gli invisibili che vivono nel vasto X Municipio".

Un appello lanciato direttamente al presidente della Regione Nicola Zingaretti e all'assessore ai trasporti Mauro Alessandri che, prontamente, ha risposto predisponendo l'apertura delle stazioni: "Su indicazione dell'assessorato il dirigente dell'area ferro regionale ha provveduto ad autorizzare Atac spa all'apertura notturna delle stazioni con lo scopo di accogliere e riparare dalle intemperie coloro che in questi giorni necessitano di accoglienza, Atac una volta pianificate le necessarie misure di sanificazione necessarie ha assicurato che provvederà ad eseguire la direttiva regionale".

"Da oggi quindi Lido Nord e Castel Fusano rimarranno aperte, in quest'ultima volontari presiederanno i locali offrendo coperte e sacchi a pelo dalle 22:00 alle 8:00 del mattino per ospitare e offrire un giaciglio al caldo. Per questo vogliamo a nome dell'Unione Inquilini ringraziare la Regione Lazio e Atac spa. Ora chiediamo alla dindaca Virginia Raggi perché non sia possibile farlo anche a Roma con le metro", conclude Isopo.