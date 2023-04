Ostia, stagione balneare al via in ritardo e con l’incognita dei bagnini

Per il secondo anno consecutivo la stagione balneare non parte in concomitanza con la giornata dedicata alla festa dei lavoratori. Com’è stato chiarito nel corso della conferenza stampa svoltasi il 29 aprile, l’ordinanza balneare firmata dal sindaco Gualtieri, ha stabilito che la stagione prenda avvio il 10 maggio, per terminare il 30 settembre.

La gestione del litorale romano

L’annuncio della partenza “posticipata”, che consentirà all’Associazione nazionale carabinieri di poter svolgere ad Ostia il XXV raduno, è stato accompagnata dalla notizia che l’amministrazione non è riuscita a trovare, nei tempi previsti, i bagnini per buona parte delle spiagge libere sul litorale. Un problema che si era presentato anche nel 2022 e che si sperava potesse essere superato portando la gestione del litorale romano nell’alveo delle competenze comunali. Per riuscirvi, però, era necessario votare in comune un atto che non è mai arrivato al vaglio dell’assemblea capitolina.

Il ritardo dell'amministrazione

La gestione delle spiagge, definita dal minisindaco Mario Falconi una “patata bollente”, è rimasta in capo all’amministrazione municipale che ha dovuto così predisporre i bandi per assegnare i vari servizi legati alle spiagge libere, incluso quello di salvamento. I risultati, però, sono stati inferiori alle attese. O meglio sono stati in linea con i timori che, tanto a livello municipale che cittadino, l’opposizione aveva espresso. “Come avevamo preannunciato in tempi non sospetti la sinistra che governa Roma e il X Municipio ha agito con ritardo ed in emergenza per preparare la stagione balneare tanto che il primo maggio le spiagge della Capitale non saranno pronte” hanno commentato Mariacristina Masi e Sara Adriani, consigliere di Fratelli d’Italia rispettivamente in comune ed in municipio.

“Siamo molto preoccupati, anche per quanto riguarda la sicurezza, il bando per il salvamento è andato deserto per la parte di Ostia Ponente, ci chiediamo a questo punto se si dovrà ricorrere ad un affidamento diretto come ogni anno con modalità ai limiti della trasparenza” hanno sottolineato le due consigliere. Il servizio di salvamento, in effetti, si è mostrato essere il tallone d’Achille.

I bandi sul servizio di salvamento

Su Castel Porziano, il bando che era stato attivato, ha ricevuto offerte e dopo il primo maggio, è stato spiegato durante la conferenza stampa, verranno aperte le buste. Per il servizio di salvamento in quelle spiagge, quindi, non dovrebbero esserci brutte sorprese. Diverso il discorso per quanto riguarda Ostia ponente. La gara europea predisposta per garantire assistenza ai bagnanti è andata deserta. L’amministrazione ha fatto sapere che ne sta predisponendo una seconda, per verificare se ci siano operatori interessati. Se anche quest’ultima non dovesse avere esito positivo, “procederemo con affidamento diretto oneroso, una possibilità che la legge consente di praticare – ha spiegato il direttore apicale del municipio – dopo una gara europea andata deserta”.

La "scusa" del raduno

La tempistica con cui l’amministrazione municipale sta cercando di garantire i servizi essenziali alle spiagge di Ostia è stata stigmatizzata anche dal M5s locale. “Siamo convinti, purtroppo che anche questa estate non si mancherà di regalare ai romani pessime sorprese e già la decisione annunciata dal presidente del Municipio di posticipare l'inizio della stagione balneare al 10 maggio per consentire lo svolgimento dell'evento del Raduno di Carabinieri – hanno commentato i consiglieri Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti - ci suona molto di scusa per coprire i ritardi sull'erogazione dei servizi sulle spiagge libere che si sarebbe dovuta garantire dal primo maggio”.