Stagione balneare, dalla regione 3 milioni di euro per valorizzare le coste del Lazio

Tre milioni di euro da ripartire tra i 21 comuni del litorale laziale. Sono questi i fondi che la regione Lazio ha destinato al territorio costiero in vista dell’avvio della stagione balneare, a Roma cominciata il primo maggio.

Quali interventi sono finanziabili

Le risorse sono finalizzate ad interventi di valorizzazione e promozione economica del litorale laziale, attraverso la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine. Significa che possono essere usate, si legge nella delibera della giunta Rocca, per interventi che riguardino la sicurezza dell’accesso alla spiaggia, anche per le persone disabili; per la pulizia delle spiagge libere, la guardiania e vigilanza, la sicurezza della balneazione e dei pontili. I finanziamenti possono essere impiegati anche per l’eliminazione delle plastiche dagli arenili e, infine, a interventi di trattamento e disinquinamento delle acque marine.

Come vengono ripartire le risorse

Rispetto al passato i fondi regionali per l’avvio della stagione balneare sono stati incrementati. Nel 2023 infatti erano stati destinato a quest’obiettivo 2,5 milioni di euro. C’è quindi un tesoretto di ulteriori 500mila euro per la stagione in corso. La delibera prevede una ripartizione che segua due criteri: il 50% delle risorsve vengono dati in base al numero dei residenti ed un altro 50% in funzione dei metri lineari ancora liberi rispetto alla totalità della costa relativa al singolo comune.

I comuni che ricevono più fondi

Quanto va alla Capitale? A Roma, in base a questa ripartizione, va la somma più alta: 383.579,67 euro. Per restare nella provincia di Roma, la seconda cifra più consistente è stata assegnata a Fiumicino con 205.064,54 euro ed a seguire il comune di Santa Marinella che ha ricevuto 160.692,04 euro. Verranno dichiarate ammissibili tutte le spese inerenti a quelle attività che siano state effettuate nel corso della stagione balneare 2024, dal 1° maggio al 30 settembre.

“Anche quest’anno -ha commentato la vicepresidente della regione Roberta Angelilli – la giunta regionale del Lazio ha stanziato un contributo importante per sostenere i Comuni costieri nella stagione balneare, aumentando le risorse rispetto al 2023. A breve sarà presentato il piano per il litorale e il piano di azione per la blu economy”.