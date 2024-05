Al via stagione balneare senza Kursaal e altri 4 stabilimenti: sono decadute le concessioni

Il primo maggio 2024 è stata ufficialmente aperta la stagione balneare. Nei 13 chilometri di costa gestiti dal comune di Roma, ci sono delle novità che pochi hanno colto perché, le cattive condizioni meteo dell’inizio del mese, hanno tenuto romani e turisti lontani dalla costa.

La stagione balneare 2024

La prima novità è di carattere amministrativo: la gestione del litorale romano, già dallo scorso autunno, è infatti passata dal municipio al Campidoglio. Ed infatti porta la firma di un dirigente capitolino un atto le cui conseguenze saranno certamente notate dai romani. È il provvedimento che proroga per tutta la stagione estiva la maggior parte delle concessioni balneari, come la giunta Gualtieri aveva già annunciato di voler fare. Ma è anche l’atto che sancisce la decadenza e lo sgombero di alcune attività. Tra queste figura anche lo storico Kursaal.

Gli stabilimenti revocati

Quali fossero le condizioni in cui versava lo stabilimento balneare celebrato anche da Federico Fellini, era stato notato anche oltre oceano. L’effetto delle mareggiate ne aveva gravemente danneggiato cabine e strutture che, a poche settimane dall’avvio della stagione balneare, continuano a trovarsi nello stesso stato. Così come la spiaggia, inesorabilmente divorata dall'erosione marina. Altre realtà che non potranno prendere parte alla stagione balneare 2024, almeno stando al provvedimento firmato dal direttore del dipartimento Litorale Tommaso Antonucci sono il “Ristorante Kelly’s”, revocato con sentenza del Consiglio di Stato, il “Jumbo Village”, lo “Sporting Beach” ed infine “La Casetta” che è stata recentemente distrutta da un rogo e sulla quale era stato attivato un lungo contenzioso.

Un contenzioso, vale la pena ricordarlo, è in corso anche per quanto riguarda il Kursaal” e lo “Sporting Beach”. Al momento resta valido il provvedimento del comune, salvo sospensiva. Altro storico stabilimento, il V Lounge, può aprire solo alla sottoscrizione della concessione con l’aggiudicataria, la GB Srl, che il 29 aprile ha ricevuto un sollecito ad inviare la necessaria documentazione.

L'assenza di trasporto pubblico

Tra le novità, in negativo, della stagione balneare 2024 anche l’assenza di un mezzo di trasporto pubblico per raggiungere “i cancelli”. Alle spiagge di Castel Porziano il servizio della linea 07, che le collegava alla stazione Colombo della Roma Lido, è stato prima ridotto e poi sospeso. Municipio, Atac e Città Metropolitana sono al lavoro per cercare di risolvere questo problema che, al momento, esclude dalla fruizione di queste spiagge quanti non dispongano di un mezzo di trasporto privato.