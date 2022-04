Ostia, la stagione balneare parte il 14 maggio: tutte le novità del 2022

Il servizio di salvamento è garantito in tutte le spiagge libere. Anche in quelle per le quali, il bando scaduto lo scorso 5 aprile, non aveva fatto registrare offerte. E le discoteche potranno restare i funzione fino alle 3. Sono queste alcune delle novità contenuto nell’ordinanza balneare 2022 firmata da Gualtieri che il presidente del municipio X Mario Falconi ha annunciato in una conferenza stampa.

L'ordinanza ed i bagnini

La prima novità riguarda la presenza dei bagnini. Com’era stato anticipato dal minisindaco, nel corso di un’intervista rilasciata a Romatoday, restano a disposizione tutti i giorni e per tutta la durata della stagione balneare. Stagione che parte il 14 maggio, con qualche giorno di ritardo rispetto alla tradizionale apertura. Ci sarà comunque “la possibilità di chiedere una deroga e di cominciare dal primo maggio”, ed anche di prorogare “fino a domenica 2 ottobre” la stagione che diversamente durerebbe fino al 30 settembre.

Le spiagge libere di Ostia ponente

Altra questione riguarda le gestione delle spiagge libere che non avevano ricevuto offerte. L’amministrazione ha inoltrato la richiesta, ai privati che pure avendo i requisiti erano finiti al secondo o al terzo posto nelle spiagge che sono state assegnate, di subentrare nei quattro arenili rimasti senza concessionari. I subentranti dovranno garantire gli stessi servizi che erano previsti nel bando. Quindi anche la sorveglianza notturna.

Il municipio garantisce invece la pulizia quotidiana dei bagni, che non saranno i classici gabinetti di plastica, è stato spiegato. Ed inoltre metteranno a disposizione le passarelle da sistemare sugli arenili, per consentire la fruizione delle spiagge a tutti, anche alle persone con disabilità che si spostano sulla carrozzina ortopedica.

Apertura fino alle 3 di notte

Al presidente del municipio, inoltre, verrà inoltrato un report mensile sulle attività svolte in merito alla sorveglianza ed anche ai contratti di lavoro relativi al personale impiegato nelle spiagge e negli stabilimenti, a cui viene data la possibilità di subappaltare alcuni servizi, come quello della ristorazione. Altro aspetto sottolineato nel corso della conferenza stampa è quello del sostegno alle aziende impegnate sul litorale, a cui il provvedimento rivolge la possibilità di restare aperti fino alle 3 di notte.

Spiagge per cani e kitesurf

“E siccome qualcuno ci ha accusato di non voler fare una spiaggia per cani – ha commentato Falconi, sempre nel corso della conferenza stampa – ne faremo addirittura due. Una al terzo cancello di Castelporziano e l’altra ad Ostia Ponente” nella spiaggia libera di piazza Scipione Africano. Altra novità rispetto al passato è data dalla possibilità di fare kitesurf, i cui appassionato potranno praticarlo al “Cancello zero”. Per quanto riguarda le spiagge di Castelporziano, non sono ancora noti i concessionari visto che, il bando, va in scadenza il prossimo 5 maggio. Ma anche lì, ha promesso il minisindaco, la stagione partirà il 14 maggio.