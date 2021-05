Ostia, l'ex stadio Stella Polare in concessione per 6 anni: il Campidoglio lancia il bando

Il Giannattasio, ex Stella Polare, che si trova ad Ostia ed è stato gestito per diversi anni dalla Fidal Lazio

Dopo tre anni dall'approvazione del progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione dello stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, il Campidoglio ha pubblicato finalmente il bando per l'impianto conosciuto anche come Stella Polare che ha beneficiato del Fondo 'Sport e Periferie' che sarebbe dovuto servire anche per promuovere la candidatura olimpica della Capitale nel 2024.

L'impianto gestito per diversi anni dalla Fidal Lazio, vede attualmente in fase di completamento una serie di lavori per la sua completa ristrutturazione, qualche anno fa è stata rifatta completamente la pista di atletica ed ora si sta procedendo alla sua complessiva messa a norma.

Il valore della concessione è stimato per 1 un milione e 420 mila euro e la durata prevista è di 6 anni. La gara si svolgerà con procedura telematica e tutte le informazioni sono disponibili qui. La cifra stanziata sarà utilizzata per le nuove tribune ma anche per gli spogliatoi, le aree esterne e le cabine elettriche così come deliberato dal Campidoglio nel 2018. L'anno scorso l'Ostiamare, ad un passo dalla Serie C, dovette rinunciare al ripescaggio proprio per mancanza di un impianto sportivo.

"Prosegue l'operato del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili con la redazione di avvisi pubblici per l'affidamento di impianti sportivi di Roma Capitale con concessioni scadute o revocate. Molti impianti della Capitale si trovano senza un concessionario in regola, la via preferenziale per questa Amministrazione, così come imposto dalle normative vigenti, è quella di procedere con un bando pubblico di concessione", spiega il nuovo Assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti.