Spiagge libere di Ostia, il municipio (senza delega al litorale) pubblica il bando per l’assistenza ai bagnanti

L’estate è lontana ma c’è già chi, con il dovuto anticipo, pensa alla prossima stagione balneare. È stato infatti pubblicato il bando per l’appalto biennale dei “servizi connessi alla balneazione” che sono indispensabili per “la tutela della salute e dell’incolumità sulle spiagge libere di Ostia”.

La gara indetta dal municipio

La notizia è che, ad indire la gara, non sia il Campidoglio che dalla fine di ottobre 2023 ha riportato nell’alveo comunale la gestione del litorale romano. Il bando è infatti risultato di una determinazione dirigenziale firmata, lo scorso 11 dicembre, dal municipio X. Lo stesso municipio che aveva rimesso nelle mani di Roma Capitale la delega sul litorale. Per individuare l’operatore in grado di fornire il servizio ci sono a disposizione 1milioni e cinquantamila euro.

“Quando siamo andati a cercare in sede di bilancio i fondi per la gestione del Litorale abbiamo scoperto che sono ancora sul Municipio X, perché, come avevamo denunciato durante la discussione in Aula per riportare la delega in Campidoglio, la Giunta ha preteso il passo indietro sul decentramento senza aver prima organizzato gli uffici dedicati” ha commentato Mariacristina Masi, consigliera capitolina di Fratelli d’Italia “Quindi adesso sembra che il Municipio avrà l’onere di compensare tale carenza”.

I timori per la prossima stagione

Lo scorso anno la gestione del salvamento nelle spiagge libere di Ostia, affidata ai bandi del municipio X, era stata tutt’altro che impeccabile. Ma quest’anno “rischiamo di avere una stagione peggiore della precedente e faremo di tutto per evitare che ciò accada” ha obiettato la consigliera Masi che ha richiesto la convocazione di una commissione ambiente. “Siamo molto preoccupati” ha aggiunto Masi che, con il suo partito, era stata contraria alla restituzione della delega al Campidoglio.

Proteste anche nel PD

Chi invece aveva salutato con soddisfazione il passaggio di consegne era il partito democratico di Ostia. Oggi però, la situazione che si sta prospettando, preoccupa anche i consiglieri dem. Del bando “Se ne deve occupare Roma. Serve competenza tecnica e amministrativa oltreché risorse economiche – ha commentato il presidente della commissione turismo Raffaele Biondo. Per il consigliere dei Giovani democratici “serve creare un ufficio di scopo che si occupi di tutti i temi legati al litorale, dalla gestione del bene ambientale a quella dell’edilizia sul demanio”.

Serve la cabina di regia che era stata promessa ed all’interno della quale l’ente di prossimità, che si è recentemente dotato di un’apposita commissione speciale, possa avanzare le proprie proposte. Perché quello era il ruolo che, la delibera presentata in Campidoglio dall’assessore Catarci, prevedeva. Ed invece, per ora, la gestione è ancora nelle mani del municipio X.